Dove vedo le partite? Quanto mi costa? Proviamo a darvi una mano noi, con una certezza: un solo abbonamento non basterà più. Per vedere il calcio quest'anno (e per i prossimi tre anni) cosa devo fare? La domanda dell'italiano medio è ormai questa: dopo l'assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio è diventato difficile capire quali sia la giusta formula per capire come vedere tutto (o quasi tutto il calcio in tv).Proviamo a darvi una mano noi, con una certezza: un solo abbonamento non basterà più.

AMAZON PRIME

Cosa si vede: 16 match del mercoledì di Champions League in esculsiva (due gare dei playoff di UEFA Champions League, sei della fase a gironi, quattro degli ottavi, due dei quarti e due semifinali della massima competizione europea per club)

Quanto costa: 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese.

DAZN

Cosa si vede: tutta la Serie A, in partnership con Timvision. Sette partite alla settimana saranno in esclusiva totale. Per le altre 3 – sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e lunedì alle 20.45 – ci sarà la "co-esclusiva" con Sky. Inoltre si potrà vedere l'Europa League, la Conference League, la Liga spagnola, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine e i canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

Quanto costa: 29,90 euro al mese

MEDIASET

Cosa si vede: la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, su Italia 1 e Canale 20. Champions League: gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity; poi 121 partite all'anno, compresa la finale, in esclusiva in chiaro su Canale 5 il martedì (la miglior partita tra le squadre italiane), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity. Nazionali: qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 e le migliori sfide di Nations League in esclusiva in chiaro sul Canale 20.

Quanto costa: Infinity+ (che consente di vedere le partite in più della Champions League) costa 7,99 euro al mese.

SKY (E NOWTV)

Cosa si vede: 121 delle 137 partite a stagione di Champions League (escluse le 16 su Amazon Prime video), tre partite di Serie A (sabato ore 20.45, domenica ore 12.30 e lunedì alle 20.45) in co-esclusiva con DAZN (5 euro al mese dall’1 ottobre per il pacchetto Calcio, con costo azzerato fino al 30 settembre), tutta la Serie B e fino a 5 partite a turno di Premier League, una selezione di partite di Bundesliga per le stagioni 2021-2025 e di Ligue1 per le stagioni 2021-2024. L'Europa League sarà disponibile nel pacchetto SkySport.

Quanto costa: offerta di 5 euro al mese per il pacchetto Calcio. Il pacchetto SkySport rimane invariato: 16 euro al mese. Now Tv pass Sport costa 14,99 euro al mese.

TIM VISION

Cosa si vede: Tutta la Serie A, con DAZN: (10 partite su 10 per ogni turno di cui 7 in esclusiva), la UEFA Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League. La Uefa Champions League di Infinity+.

Quanto costa: TIMVISION Calcio e Sport a 29,99€/mese per 12 mesi (più costi di attivazione a seconda dell'operatore).

