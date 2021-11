Novità in arrivo per gli appassionati di calcio, e non solo. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, DAZN starebbe per cancellare la famosa "contemporaneità" per la visione di un evento da parte du due persone in due posti differenti.

Ad

COME FUNZIONA ORA

Serie A DAZN, Sky, Amazon e altro? Dove e come vedere il calcio nel 2021-22 12/08/2021 A 07:56

Molto semplice. Dazn, che detiene i diritti esclusivi della Serie A di calcio (3 partite a round sono visibili anche su Sky), consente come molti OTT a due utenti differenti di accedere ai contenuti della piattaforma streaming contemporaneamente con lo stesso abbonamento.

COSA POTREBBE CAMBIARE

Non sarebbe dunque più possibile condividere lo stesso abbonamento con un amico o un parente, ma si potrà vedere contemporaneamente da un determinato abbonamento solo da 1 device. Dunque, ipotetico stop alla visione contemporanea per due persone lontane una dall’altra. Se, invece, ci si troverà nella stessa casa (e dunque sotto la stesse rete) si potrà continuare a guardarlo anche da due device diversi, ma non si potrà però più vedere Dazn da due città differenti.

DA QUANDO ENTRERA' IN VIGORE

Si parla di metà dicembre, in attesa sempre di un comunicato ufficiale di DAZN, in modo tale da permettere agli abbonati di essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso, entro 30 giorni.

PERCHE'?

Secondo le prime indiscrezioni, la mossa sarebbe figlia della volontà di provare ad arginare la pirateria e il traffico illegale di abbonamenti che questa soluzione (contemporaneità di visione da parte di due persone con lo stessoa abbonamento, ndr) veniva amplificato da questa opzione. Soluzione che sarebbe gradita anche dalla stessa stessa Lega Serie A e dei presidenti dei club, in quanto andrebbe a colpire l’utilizzo fraudolento degli accessi a Dazn. Dai dati che circolano all’interno di Dazn si sarebbe riscontrato un 20% di media di utilizzi fraudolenti di questa doppia utenza contemporanea.

Calha-show, l'Inter ha trovato il vice Eriksen?

Serie A Serie A 2021-22: dove si vedrà. A DAZN l'esclusiva 26/03/2021 A 13:13