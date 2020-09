Il "caso" Aurelio De Laurentiis continua a essere al centro dell'attenzione. Il perché è presto detto: il presidente del Napoli non meno di due giorni fa era all'Hilton di Milano per l'assemblea di Lega, e con lui dirigenti e presidenti di tutte le squadre di Serie A. La notizia della positività al Coronavirus, diffusa ieri mattina ma già comunicata ai presenti nella serata di mercoledì, ha scosso i club di A: come da prassi i presenti si sono messi in autoisolamento in attesa di svolgere il tampone.