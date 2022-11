Calcio

Del Piero, 48 anni da capitano: i segreti sotto quella fascia

Per il suo 48esimo compleanno, abbiamo provato a raccontare le qualità che hanno permesso al fuoriclasse di Conegliano di essere il capitano della Juve per 19 anni. Dai trionfi in Serie A e in Europa all’annata in B, dalla standing ovation al Bernabeu all’ultimo scudetto vinto partendo spesso dalla panchina: Alex spiega cosa vuol dire essere capitano (tratto da Rivista 11).

00:01:22, 09/11/2020 alle 12:15