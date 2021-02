Calcio

Derby Milan-Inter, Silvio Berlusconi: "Ultimamente mi è capitato di tifare Inter"

L'ex presidente del Milan: "Naturalmente il mio cuore è milanista, ma da milanese tengo anche per l'Inter. Il Milan deve cambiare modo di stare in campo, mi piacerebbe dare tanti suggerimenti all'allenatore. Finora ho osato soltanto una volta per cose minori...".

