Calcio

Dybala e quella volta che perse la maglia di Del Piero all'asta per 10 euro

Paulo Dybala compie 27 anni, e per celebrare il suo compleanno vi raccontiamo questo simpatico aneddoto che riguarda la Joya argentina della Juventus. Un aneddoto che ricorda un altro numero 10, sempre della Juventus, il mitico Alessandro Del Piero e di quando Dybala non riuscì a prendere la sua maglia per soli 10 euro.

