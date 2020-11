L'allenatore può suggerire, ma non rispondere. Tocca ai candidati. Reagiscano. Guardandosi in giro, il 4-4-2 e il 4-3-3 hanno espulso la figura del trequartista che sopravvive, mutatis mutandis, nel 4-2-3-1: penso a Hakan Calhanoglu del Milan e a Dries Mertens che Rino Gattuso, in "onore" di Victor Osimhen, sta rielaborando proprio in quel senso. Un mister che va matto per il rifinitore è Marco Giampaolo, come ha ribadito nell'ultimo Toro l'investitura di Sasa Lukic. Le vie del calcio sono infinite, basta non porsi limiti. Eriksen è un acquisto che, ripeto, fatico a definire "condiviso" ad alto livello, fra Conte e Beppe Marotta. Dybala, una conferma di cui Fabio Paratici avrebbe fatto volentieri a meno. Anche per questo, o soprattutto per questo, Christian e Paulo tengono in ostaggio le loro squadre, non solo sé stessi. Cederli o recuperarli? La pandemia ha sabotato il mercato. Conviene recuperarli.