Chiacchierato da più parti in questi giorni tra prestazioni e la questione legata al rinnovo contrattuale con la Juventus, Paulo Dybala è tornato a parlare ma l’ha fatto in occasione dell’incontro digitale con i Junior Reporter. Queste alcune delle risposte alle tante domande fatte dai bambini all’attaccante della Juventus.

Sul peso di lasciare l’argentina da giovane

Calciomercato Paratici: "Vogliamo bene a Dybala. Gomez? Assolutamente no" IERI A 17:16

"Sì è stato un po' difficile. Io ero molto giovane e fare un viaggio così lungo non era semplice, però stavo seguendo la mia passione e mi piace quello che faccio sin da piccolo. Stavo seguendo il mio sogno e ho pensato a questo e alle cose positive che il mio sogno poteva portarmi".

Se non avesse fatto il calciatore...

"Penso che ancora ora non saprei cosa avrei fatto. Ho sempre giocato a calcio, sono andata a scuola, ho avuto la fortuna di arrivare in prima squadra quando ancora ero a scuola. Ho dedicato tutta la mia vita a questo sport".

Sulla sua squadra da bambino, quali ricordi?

"Sono stato lì a lungo, ho avute tante esperienze positive e negative. Il ricordo più bello è l'esordio in prima squadra, il premio più bello per tanti anni di lavoro e sacrificio, in cui ho lottato per inseguire il mio sogno. Arrivare lì non era facile, ero molto orgoglioso per ciò che avevo fatto".

Sul significato della Dybala Mask

"Io sono un appassionato dei gladiatori che nei momenti di difficoltà si mettevano la maschera. Così lo ho associato un po' alle mie partite di calcio. Alcune volte siamo in momenti di difficoltà, attraversiamo momenti difficile e in un momento complicato per me ho pensato a questo. Mi piaceva il messaggio che mandavo alla gente, non solo per chi gioca a calcio".

Juventus, Paulo Dybala esulta dopo il gol al Ferencvaros Credit Foto Getty Images

Sull'emozione fin qui più grande con la Juve

"Per fortuna ho vissuto tanti momenti belli. La mia prima esperienza è stata una finale vinta facendo un gol, abbiamo vinto tanto ed è difficile trovare un solo punto. L'arrivo alla Juve è stata un'emozione unica, indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi da giocare della Juve penso che sia stato uno dei momento più belli, al di là di quelli in campo. I traguardi spero siano ancora tanti, il prossimo sarà la finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli in Supercoppa".

Su quale idolo aveva da bambino

"Il mio idolo era Ronaldinho, mi piaceva come si divertiva in campo e cosa trasmetteva, con molta semplicità. Il mio primo ruolo è stato da punta a sinistra nei tre attaccanti".

Su quale consiglio darebbe a un bambino che vuole diventare calciatore

"Non pensavo a dove sono arrivato, pensavo a divertirmi da bambino, a giocare, ad imparare, cosa potevo migliorare. Non pensavo molto ad arrivare ad un certo livello, mi divertivo, sapevo di essere giovane e pensavo di stare con i miei amici. Quando sei più grandi, inizi ad avere più sogni, ma io ti consigli di divertirti e di fare più gol possibili".

Su qual è il sogno più grande

"Sono due. Uno poter vincere la Champions, ovviamente con la Juve e l'altro poter vincere il Mondiale con l'Argentina".

Sull’indossare la 10 della Juventus

"Molto importante. C'è tanta responsabilità, lavoro ma sono orgoglioso di poter farlo. Da quando la Juve mi ha chiesto di indossare questo numero così importante per la storia di questo club, non è stato facile deciderlo perché sapevo cosa portava dietro ma al di là del numero, lo stemma davanti conta ancora di più ed è più difficile da portare perché dobbiamo essere pronti a dare il massimo per questa squadra".

Sulla sua carriera, cosa dopo il calcio?

"Ancora non ho pensato a come sarà il mio futuro, penso che il lavoro di allenatore non è facile, è molto impegnativo e difficile. Piano piano sto conoscendo altri mondi e mi stanno iniziando a piacere altri mondi che non c'entrano con il calcio ma non so se saranno parte del mio futuro. Spero di giocare per altri dieci anni e a quell'età penserò a cosa fare dopo".

Pirlo: "Aspettavamo il gol di Dybala, ora farà meglio"

Serie A Dybala è tornato, ma ora è Agnelli a passargli la palla 15/12/2020 A 11:44