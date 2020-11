Non c’è pace per l’Inter in queste ore: dopo la polemica con il c.t. del Cile per la questione legata a Sanchez, dalla Danimarca torna a parlare anche Eriksen. Dal ritiro della nazionale danese Christian Eriksen lancia una stoccata ad Antonio Conte, lasciandosi andare ad amare considerazioni ai microfoni di TV2 Sport sul momento che sta vivendo all'Inter:

"È una situazione particolare, la gente vorrebbe vedermi giocare e anche io vorrei farlo. Ma l'allenatore ha idee diverse e io come giocatore devo rispettarle. Via a gennaio? Vedremo quando si aprirà la finestra cosa accadrà e cosa no".

Dichiarazioni che alimentano nuovi dubbi sul futuro nerazzurro di Eriksen:

"Per adesso mi concentro sul calcio giocato. Per quanto ne so, comunque, sarò all'Inter anche dopo l'inverno. Poi devo decidere con il club".

Eriksen ha fatto anche il punto sul momento:

"In questo momento le cose per l'Inter non stanno andando bene, ma in passato, quando non giocavo tanto, comunque sono arrivate tante vittorie. Quindi rispetto pienamente il fatto che gioco meno quando la squadra vince. Mi sento più fresco di prima, perché ho meno minuti nelle gambe. Mentalmente, ovviamente, è stata dura perché non era mia consuetudine sedermi in panchina, ma ora mi ci sono abituato. Certo, non è quello che avevo sognato. Penso che tutti i calciatori vogliano giocare il più possibile”.

