Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, compirà lunedì 80 anni e si concede ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per tracciare un resoconto della sua vita che è stata condizionata inevitabilmente dai colori nerazzurri. Lo fa mischiando un po’ le carte della vita, rievocando emozioni e ricordi, lasciandosi dietro una scia pulita di sentimenti che sembrano all’antica ma sono invece di straordinaria attualità: tenacia e onestà. È così che è diventato presidente di un gruppo internazionale con 9.400 dipendenti e 700 milioni di fatturato, ed è così che si prepara a nuove sfide, aziendali e magari calcistiche, perché non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre lottare, soprattutto oggi, contro la pandemia che spaventa e contro la tentazione di tirare i remi in barca, visto che dei suoi ottant’anni almeno sessanta li ha passati al timone.

Presidente Pellegrini, lunedì festeggia 80 anni: il suo primo pensiero?

Serie A Inter, la Flop 11 degli ultimi 30 anni: da Vratislav Gresko a Darko Pancev 29/04/2020 A 17:08

"Ringrazio il Signore per quanto ho avuto in questi 80 anni che, comunque, non sento. Godo di buona salute, ho una bella famiglia, una figlia che mi ha regalato due nipotini meravigliosi, un’azienda che mi dà soddisfazioni con 9.400 dipendenti e in continuo sviluppo".

Quanta parte ha avuto l’Inter in questi 80 anni?

"Esattamente la metà. Sono stato cooptato nel Consiglio del compianto Presidente Fraizzoli nel 1980. Dopo quattro anni acquistai l’intero pacchetto azionario diventando, a 43 anni, il presidente della mia squadra del cuore".

Il primo ricordo dell’Inter?

"Andai allo stadio a vedere Inter-Juventus nel 1954, ma quella partita non la vidi per l’assembramento dei tifosi nei corridoi dello stadio che mi impedivano la visuale. Quel giorno dissi: 'Diventerò il presidente dell’Inter'. Ma sognavo...".

I suoi campioni preferiti, da ragazzo e da presidente?

"Da ragazzo, Luciano Redegalli, figlio del maniscalco che lavorava in cascina, con cui palleggiavo nel cortile di casa. Poi Skoglund e Brighenti, indimenticato bomber dell’Inter e della Nazionale italiana. Da presidente, invece, ricordo Rummenigge, a quei tempi il miglior attaccante del mondo, simbolo della mia Inter, Klinsmann e tutti, indistintamente, i giocatori con i quali vinsi lo Scudetto dei record".

Rummenigge all'Inter Credit Foto Imago

Ha mantenuto i rapporti?

"Klinsmann e Beppe Bergomi hanno recentemente organizzato una cena a casa mia: eravamo in 16. Incontro spesso Bergomi, Baresi e Ferri, “testimonial” dei Corsi di Formazione dell’Accademia Pellegrini".

Quale vittoria rivivrebbe?

Lothar Matthäus e Diego Armando Maradona nella sfida del 28 maggio 1989 che diede lo Scudetto all'Inter contro il Napoli Credit Foto Imago

C’è qualcosa di cui va particolarmente orgoglioso?

"Sono stato definito 'presidente gentiluomo', ma a me piace rimarcare l’onestà".

Qualcosa che non rifarebbe?

"La cessione di Matthäus che qualche tecnico dava sul viale del tramonto, mentre giocò ancora 4-5 anni ad altissimi livelli. Mi è rimasto nel cuore".

La sua Inter ha vinto lo Scudetto un anno dopo il Milan di Berlusconi: che rapporti aveva con l’ex presidente rossonero?

"Ottimi. Ricordo quando io, in difficoltà con l’Inter e lui, presidente del Consiglio, mi scrisse una lettera di suo pugno che recitava: 'Caro Ernesto, quanti travagli per tutti! Andiamo avanti con coraggio, alla fine chi ha cuore vince! Un abbraccio affettuoso e... Forza Inter'".

"Lo incontrai nei corridoi degli spogliatoi dopo la partita Inter-Napoli e disse: 'L’Inter ha meritato lo Scudetto!'".

"Mi è spiaciuto tantissimo. Ricordo la prima volta che lo incontrai a Villar Perosa, quando era appena arrivato alla Juventus. Era in ritardo e mi chiese un passaggio su una Cinquecento per arrivare al campo".

Il presidente Steven Zhang ha dieci anni meno di sua figlia: qual è il suo consiglio?

"Non ho consigli da dare perché ritengo Steven un presidente serio, preparato e con grande entusiasmo".

L’Inter in Champions ha fatto peggio dell’anno scorso: quante colpe ha Conte?

"È un grande allenatore. Mi permetto, con l’esperienza dei miei 80 anni, di dargli un consiglio: portare nello spogliatoio serenità, entusiasmo e tanti sorrisi. Le racconto un aneddoto. Guglielmo, mio nipote che ha 4 anni e mezzo, ascoltando un dialogo di lavoro tra me e mia figlia su una gara non vinta un giorno esclamò: 'Nonno, chiudi gli occhi, fai un respiro e sorridi. Vincerai tutte le gare!'".

Conte: "Cambi? Vi do il fischietto, fate voi gli allenatori"

Lei puntava su Bergkamp che non sfondò: trova analogie con le difficoltà di Eriksen?

"No, non conosco le sue difficoltà ma so che Bergkamp era un campione che ci ha fatto vincere una Coppa UEFA e divenne poi il miglior giocatore del campionato inglese".

Lukaku, invece, ha sfondato subito: le ricorda qualche grande del passato?

"No, Lukaku è Lukaku, un giocatore unico: grintoso, tecnicamente preparato, con uno spiccato senso del gol. Poi dopo ogni rete guarda in cielo e si fa sempre il segno della croce. Mi piace tantissimo".

Borussia Monchengladbach-Inter, Lukaku esulta dopo il gol Credit Foto Getty Images

Domani l’Inter torna in campo a Cagliari: senza impegni europei ha più possibilità di vincere lo Scudetto?

"Penso di sì. In fondo anche la mia Inter dopo una vittoria in Germania, a Monaco, fu eliminata in coppa a San Siro ma poi vinse lo Scudetto. Speriamo, quindi, che la storia si ripeta".

Quale giocatore della sua Inter vorrebbe regalare a Conte per lo Scudetto?

"Non ho dubbi: Matthäus".

Da milanese, se l’Inter non ce la facesse, meglio lo Scudetto al Milan che alla Juventus?

"Faccio un 'in bocca al lupo' al Milan dell’amico Scaroni e alla Juventus, che mi permise di incominciare la mia carriera da dirigente sportivo con l’acquisto di Villar Perosa. Ma tifo soltanto Inter".

Anni fa sognava CR7 all’Inter: oggi quale campione vorrebbe vedere in nerazzurro?

"Messi è fin troppo facile, a me piace molto anche Mbappé".

Lei è stato l’ultimo che ha ceduto a un italiano, Moratti ha poi ceduto a Thohir: un domani rivedremo all’Inter un presidente italiano?

"Mio nipote Guglielmo è nato il 9 marzo, giorno della fondazione dell’Inter. Non sarà mica un segno del destino?".

🎙 100% Inter, dal Best11 al mercato: il mondo nerazzurro a 360° con Biasin e Santucci

Serie A Inter: l'undici più forte di tutti i tempi. Da Facchetti a Ronaldo, passando per Zenga e Samuel 27/03/2020 A 16:20