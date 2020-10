Nonostante la città di Napoli abbia diversi link con l'Argentina, anche il Brasile rivendica la propria appartenenza sul capoluogo campano. Partendo da Vinício, passando per Careca e Alemao e finendo con Allan, sono tanti i talenti brasiliani che hanno vestito la maglietta azzurra dei partenopei. Tutti hanno lasciato qualcosa, ricevendo in cambio tanto amore ed affetto dai tifosi. Un rapporto mai interrotto, che ancora oggi risiede nel cuore dei calciatori.

Ultimo tra tutti è proprio Allan Marques Loureiro, noto a tutti come Allan, che dall'alto del suo primo posto in Premier League con l'Everton ha rilasciato parole d'amore verso la società italiana tramite il canale ufficiale del club inglese.

Ringrazierò per sempre i tifosi e De Laurentiis per l'amore e l'opportunità ricevuta. C'è stato un momento difficile in cui abbiamo perso diverse partite e sono nate alcune discussioni. Ma quel piccolo incidente, durante i miei cinque anni nel Napoli, non toglie niente alla mia storia in un club così grande".

L'unico rimpianto è legato a quel 2017-2018. "Ricordo lo spettacolo che regalavamo con Sarri. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Tutti ammiravano il nostro calcio e non vedevano l'ora di andare allo stadio a guardare il Napoli, è mancato solo lo scudetto. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l'unico rimpianto”.

Un nuovo tentativo

Quest'anno ci potrà riprovare con la maglia dell'Everton sotto la guida di un altro grande italiano: Carlo Ancelotti. Quattro partite, 12 punti e primato in solitaria. I tifosi inglesi già lo adorano, e non gli fanno mancare l'affetto tramite i social. Lui apprezza, e racconta la sua storia.

“Quando cresci in una comunità in cui la vita è dura, sogni di diventare calciatore e di offrire una vita migliore alla tua famiglia". Allan ce l'ha fatta.

Già dai tempi del Vasco de Gama, quando non aveva ancora 20 anni, ha comprato casa per la madre ed 7 i fratelli. E' riuscito ad emergere grazie al suo carattere: forte, deciso e corretto. Le stesse qualità che mette in campo. “Non mi piego mai. E’ il mio stile di vita e di gioco".

Ora ha un contratto che lo lega ai "Toffees" fino al 2023. Ha portato con sé la moglie ed i tre figli, ma sta ancora cercando casa. Vuole vincere. Sabato lo aspetta il sentitissimo Derby del Merseyside.

"È stato triste lasciare così tanti cari amici a Napoli, ma siamo affascinati da questa nuova esperienza. L’Everton ha tutte le qualità per vivere una grande stagione. Dobbiamo restare umili e non pensare di essere una squadra di superstar”. "Ancelotti è un professore. Sono felice di poter lavorare con lui".

Dalle Piscinao de Ramos, un quartiere della zona Nord di Rio de Janeiro lacerato dalle guerriglie tra bande di spacciatori, fino ai più grandi palcoscenici calcistici di tutto il mondo. Tutto senza perdere la riconoscenza.

