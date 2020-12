Fabian Ruiz ha deluso le aspettative contro la Lazio ed è risultato uno dei peggiori in campo. Sui social è scoppiato un vero e proprio caso. Sotto un filmato su Twitter dello spagnolo mentre gioca con il suo cane, è comparso un incredibile commento: "Solo con il cane puoi giocare, ma te le riguardi le partite? Lo vedi che sei più lento di una tartaruga? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così?". La firma è del profilo Twitter dell'Ambasciata d'Italia in Montenegro. Il commento a quanto pare è stato cancellato, ma alcuni utenti hanno fatto in tempo a fotografarlo e farlo girare sulle proprie bacheche. Probabilmente chi gestisce tale profilo social sarà un tifoso del Napoli che si è fatto trasportare un po' troppo dalla propria passione azzurra. Per essere un profilo ufficiale si è trattato di un commento fin troppo duro, ma sui social può succedere anche questo. Un fatto curioso e davvero singolare.