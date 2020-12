Non convocato per la trasferta di Parma a causa di un fastidio muscolare, candidato alla panchina in Juventus-Fiorentina. Un'altra partita saltata, un giocatore che pare essersi perso e che in questa stagione ha raccimolato appena 663 minuti, sette presenze da titolare e ha messo a segno solamente due gol. Paulo Dybala sta vivendo probabilmente il momento più difficile da quando è alla Juventus. Il rinnovo non arriva, gli spazi concessi dal nuovo allenatore Andrea Pirlo sono risicati, il talento di quello che ad agosto è stato eletto "miglior giocatore della Serie A 2019/20" non riesce più ad emergere. Ci sono questioni economiche e questioni tecniche.

Pirlo: "Dybala? I campioni fanno parte delle squadre forti"

Quelle parole di Agnelli...

"Noi vediamo in Dybala il prossimo capitano della Juventus - ha detto il presidente della Juventus alla consegna del premio Golden Boy qualche giorno fa -. So che lui ha già un'offerta che lo pone tra i 20 calciatori in Europa ed è un'ottima base e il suo amore è ricambiato, sia sentimentalmente sia con una forte riconoscenza. Stiamo aspettando una sua risposta, ma la cosa più importante è che risponda in campo". Per poi concludere con una stoccata supportata anche dai fatti: "L'ambizione è che arrivi nei primi cinque del mondo e noi dobbiamo supportarlo. Al momento, però, non lo è tra i primi cinque". Boom. Il dado è tratto.

Dybala ora guadagna 7,5, con 10 è già in top-20

In effetti, se andiamo a consultare gli stipendi netti dei 20 calciatori più pagati in Europa, le parole di Andrea Agnelli risultano abbastanza veritiere. Si va dai 40 milioni di euro netti d'ingaggio di Lionel Messi al Barcellona ai 10 netti del portiere dell'Atletico Madrid Oblak (quindicesimo in questa graduatoria e di poco in vantaggio su un'altra decina di calciatori che si aggirano tra gli otto e 10). La Juventus, quindi, ha offerto presumibilmente a Paulo Dybala (che fino al 2022 percepisce 7,5 milioni netti a stagione dalla società bianconera) un rinnovo di contratto da circa 10 milioni netti. Un aumento che lo porterebbe tranquillamente nella top-20 europea.

La top-15 degli ingaggi netti in Europa

Messi 40 milioni

Ronaldo 30 milioni

Neymar 28,2milioni

Griezmann 18 milioni

Mbappé 17,6 milioni

Hazard 15 milioni

Bale 12,5 milioni

Pogba 12 milioni

Salah 11,7 milioni

Ramos 11,7 Milioni

Kroos 11,7 milioni

Dea Gea 10,5 milioni

Lewandowski 10,5 milioni

Modric 10,5 milioni

Oblak 10 milioni

Mbappé e Neymar fuori portata

Normale che invece la decantata "top-5" richiesta dalla stessa Joya e citata da Agnelli non sia nemmeno lontanamente ipotizzabile dalla Juventus, che già deve rispettare il contratto di Cristiano Ronaldo (30 netti a stagione). In top-5 troviamo Neymar, Griezmann e Mbappé, che con 17 milioni e mezzo annui circa dal PSG delimita questo confine d'élite. Se Dybala, come sembra, avesse chiesto davvero 15-17 milioni a stagione per apporre la sua firma sul nuovo contratto bianconero, la distanza tra le parti sarebbe davvero difficile da colmare. Ecco perché tutto si è raffreddato ulteriomente in questi giorni ed ecco perché, con la finestra di gennaio così vicina, nulla è da escludersi. L'inverno potrebbe surriscaldarsi molto in fretta.

