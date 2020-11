Sopra a tutti, il “fenomeno”. Luís Nazário de Lima, in arte Ronaldo, sarebbe stato il protagonista del trasferimento più costoso della storia del calcio. Secondo lo studio di “Play Ratings”, che tiene conto dell'inflazione, infatti nel 1997 il brasiliano sarebbe stato pagato dall’Inter un valore equiparabile ai 380 milioni di sterline odierni (circa 423 milioni di euro). La società milanese versò l'intera clausola rescissoria di 48 miliardi delle vecchie lire al Barcellona (più un ulteriore indennizzo pari a circa 3 miliardi di lire stabilito dalla FIFA), assicurandosi R9. Quei 48 miliardi, che in quel momento diventarono la cifra record per il cartellino di un calciatore, rapportati al costo delle vita dell’epoca non avrebbero altri eguali. Nel mercato odierno Ronaldo sarebbe costato oltre 400 milioni di euro, una cifra folle.