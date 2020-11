Lo aveva annunciato Marotta ed era stato confermato da tutti i principali dirigenti italiani. “Il calcio rischia il default in questo modo, tutte le società avranno pesanti perdite dopo questo periodo pandemico”. E guardando il bilancio dell’Inter 2019/20, il primo con qualche effetto del lockdown e delle partite a porte chiuse, iniziamo a già a intuire che la situazione è molto delicata. Partiamo subito da una certezza: l’Inter in questo momento non rischia il default e non è a rischio fallimento, ma i numeri resi ufficiali oggi dopo l’assemblea dei soci sono tutt’altro che positivi.

Premessa doverosa: influisce lo slittamento della Serie A

Nell’analizzare i numeri del bilancio nerazzurro va fatta una premessa doverosa. L’esercizio è stato chiuso al 30 giugno 2020, ma l’attività agonistica è stata prolungata fino al 31 agosto 2020, quindi oltre la data di chiusura del bilancio. Ciò ha comportato una differenza negativa di circa 46 milioni di euro per effetto sia degli investimenti messi in campo dal club per incrementare la competitività sportiva sia del mancato rinnovo di alcuni contratti di sponsorizzazione. Quindi considerando la stagione fino al 31 agosto, la perdita di esercizio si ridurrebbe invece a meno 70,7 milioni (anziché 102,4), mentre i ricavi del Club si attesterebbero a 423,7 milioni (anziché 372), in crescita quindi del 2% rispetto ai 417,1 milioni del precedente esercizio, confermando un valore quasi doppio rispetto al 2016, anno dell’ingresso in società di Suning.

Situazione non rosea, 2020/21 sarà negativo

Quindi tutto ok? No, assolutamente no. Perché questo anno e mezzo pandemico influirà sui conti dell’Inter come in tutti gli altri top club. I mancati introiti da stadio (dove la societá nerazzurra in Italia é una delle regine), la riduzione di alcune sponsorizzazioni (tanti brand stanno trattando con i club per trovare accordi in merito, visto il duro periodo economico generale), l’aumento del monte ingaggi avranno sicure ripercussioni anche sul bilancio 2020/21, che magari potrà essere sistemato grazie a qualche sacrificio/plusvalenza a gennaio (magari con giocatori fuori progetto ancora in rosa) o grazie ad un buon cammino nelle coppe europee. E infatti già sarebbe di fondamentale importanza per l’Inter passare il girone di Champions, anche se la situazione è già abbastanza compromessa.

Inter società solida, si cerca il main sponsor

E dunque la preoccupazione deve esserci, ma sicuramente per il momento ancora moderata. Rispetto ad altri club l’Inter rimane in una posizione solida. Il brand nerazzurro si è nuovamente confermato nella top 15 tra i brand calcistici con più valore al mondo (14esima posizione, con 466 milioni di euro), scalando ben 15 posizioni dal 2016 con una crescita di oltre il 235% in cinque anni. Il fatturato rimane comunque molto alto e le varie operazioni di marketing hanno prodotto effetti positivi anche in ottica futura. Dopo l’annuncio dell’addio a Pirelli, inoltre, l’Inter sta trattando con diverse aziende la nuova sponsorizzazione sulla maglia (il famoso main sponsor) che aumenterà i ricavi (si parla di target minimo da 30 milioni a stagione). Certo, in questo senso va valutata anche la posizione di Antonio Conte che, con Spalletti giá a libro paga, difficilmente potrebbe essere esonerato a cuor leggero dai nerazzurri, anche in caso di pessimi risultati da qui a Natale. In ogni caso le premesse per resistere anche in questo periodo molto complicato ci sono per l'Inter, ma resta sempre il monito generale del sistema calcio: servono aiuti perché non tutti i club saranno in grado di gestire questa lunga stagione pandemica.

