Giocatore dell’Inter che ha recuperato più palloni e ha vinto più contrasti nel match contro il Real Madrid. Oltre a un assist sontuoso di tacco per il gol di Lautaro Martinez. Nicolò Barella da Cagliari si conferma uno dei pilastri del presente e del futuro nerazzurro, il giocatore fondamentale che non tradisce mai le attese e continua a migliorare nel tempo. La sua prestazione nella sfortunata sconfitta contro i Blancos è stata ancora una volta eccellente. La classica prova di maturità del centrocampista completo, che non ha paura a confrontarsi con i migliori e che anche nelle grandi occasioni non fa mai mancare il suo apporto alla squadra. Barella, che ha già messo insieme quattro passaggi vincenti in questo primo scorcio di stagione e che nella scorsa, la sua prima in nerazzurro, ha collezionato quattro reti e sei assist in 41 presenze, rappresenta sicuramente anche una grande intuizione di mercato per l’Inter. Il suo valore, infatti, rispetto al prezzo pagato per il suo cartellino, è già cresciuto esponenzialmente.

L'evoluzione del valore di Barella

Stagione Squadra Valore di mercato 2017/18 Cagliari 25 2018/19 Cagliari 35 2019/20 Inter 45 2020/21 Inter 50

Il CIES lo valuta già tra i 50 e i 70 milioni di euro

Barella ha un contratto con l’Inter valido fino a giugno 2024 ed è stato acquistato dal club milanese a luglio 2019: prestito oneroso a 12 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, più bonus fino a un massimo di 10 milioni, quasi tutti conseguiti. Siamo tra i 45 e i 47 milioni di euro come cifra totale. Il classe 1997, che nel 2019 è stato inserito dalla UEFA nella lista dei 50 giovani under 23 più promettenti al mondo, oggi ha un valore di mercato già superiore. Il CIES, osservatorio specializzato in analisi economiche e sportive, lo valuta già tra i 50 e i 70 milioni di euro, Transfermarkt si attesa sulle stesse cifre (50 milioni, al 73° posto tra i giocatori più preziosi a livello mondiale).

Un tesoro per l’Inter, che vuole vincere a Bergamo

Un giocatore che a febbraio compirà 24 anni, dunque, in rampa di lancio, in ascesa. Un vero patrimonio per l’Inter, che può godersi probabilmente il miglior centrocampista italiano in circolazione (titolare inamovibile nella Nazionale di Mancini) e uno di quelli con più futuro a livello europeo. La squadra di Conte si avvicina alla trasferta di Bergamo con il dubbio Lukaku, la necessità di fare punti e la sicurezza Barella. Rendimento affidabile e costante, progressi continui, l’uomo su cui puntare anche in partite così difficili e insidiose, visto che oltre alla evidente doti tecniche e fisiche (nerazzurro che in media corre di più), non nascende mai la sua strabordante e innata personalità. Un capitano aggiunto, ruolo che non a caso, appena ventenne, ricopriva già nella sua amata Cagliari.

