La riduzione del monte ingaggi ha contagiato anche la Juventus, che nel nuovo corso targato Andrea Pirlo, ha “tagliato” stipendi importanti come quelli di Higuain, Matuidi e Douglas Costa e si è presentata ai nastri di partenza con appena 23 giocatori in rosa fra i quali Pinsoglio e Frabotta accreditati di ingaggi molto bassi. L’unico “peso a bilancio” è rappresentato ora da Khedira, con il quale si tratta a oltranza una complicata rescissione. La Juve attualmente ha un monte stipendi di 236 milioni (meno 58 milioni rispetto al 2019/20) ben 214 milioni in più rispetto ai 22 dello Spezia, fanalino di coda in questo senso. Penultima in questa classifica è l’altra neopromossa, il Crotone (23 milioni) mentre il Benevento di Vigorito, con un monte stipendi da 32 milioni, addirittura il é al quintultimo poso in Serie A, davanti anche a squadre più esperte come Udinese ed Hellas Verona. Tra le altre squadre ad aver visto scendere il monte ingaggi ci sono il Milan (-25 milioni) e la Roma (-13 milioni), mentre tra i club che hanno aumentato gli stipendi troviamo Lazio (+11 milioni), l’Inter (+10 milioni) e anche l’Atalanta, che è sì cresciuta di sei milioni complessivi, ma che con 42,6 milioni si trova addirittura all’undicesima piazza della graduatoria.