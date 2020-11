Buon 51° compleanno, Faustino Asprilla! Un folle fuoriclasse, in grado di vincere da solo una partita e, al tempo stesso, esasperare ogni allenatore. "Ogni" perché per tutti è stato così, da Nevio Scala ad Alberto Malesani passando per Kenny Dalglish. Quest'ultimo, ad esempio nella parentesi di due stagioni al Newcastle, lo rimproverò - e parecchio - per essersi presentato in ritardo al ritiro della squadra, la mattina del "match della storia" in Champions contro il Barcellona. Tino aveva fatto le ore piccole con una delle sue tante fiamme del momento. Risultato? Tripletta nel match St. James's Park nel 3-2 con cui le Magpies sconfissero i blaugrana, in rete con Luis Enrique e Figo.

E al Parma era lo stesso, sia nella prima che nella seconda esperienza. Colpi di testa a tutto spiano tra vittorie memorabili e mancanze incredibili. Come quella volta che, prima della finale di Coppa delle Coppe contro l'Anversa, si presentò da Nevio Scala con un piede fratturato con cui poco prima, in Colombia, aveva preso a calci un pullman litigando con l'autista che gli aveva tagliato la strada. E poi ancora sesso, alcol, notti brave, condite da prestazioni memorabili, come la doppietta nel clamoroso 5-0 con cui la Colombia regolò l'Argentina qualificandosi per i Mondiali di Usa '94. In Cile, nella parentesi all'Universidad, si presentò sparando in aria con una pistola a salve "per carircare meglio la squadra". Nel 2008, fu anche arrestato, per aver mitragliato (sempre a salve) un posto di blocco.

Eccentrico fino all'esasperazione. Ma quali sono gli altri giocatori che, tra genio e sregolatezza (fatta eccezione per Diego Armando Maradona) hanno segnato gli ultimi 30 anni di Serie A? Certo, c'è una forte concentrazione di protagonisti dei "meravigliosi" Anni '90. Quindi, tanto vale muoversi in ordine alfabetico.

Nicola Berti

Si riparte proprio da Parma, dove la Fiorentina lo prelevò nell'estate del 1985. E' però all'Inter che il centrocampista di Salsomaggiore Terme scrisse le pagine più indelebili della sua carriera. Indimenticabile il suo micidiale contropiede in Coppa Uefa a Monaco di Baviera contro il Bayern il il 23 novembre 1988: un campionato e una Supercoppa Italiana, due Coppa Uefa, una coppa di Lega in Inghilterra col Tottenham. Perno fisso anche della Nazionale, non si può non ricordare anche il suo essere "farfallone", tombeur de femme e organizzatore seriale di feste nella Milano da bere anni Ottanta. E, tra le tante donne avute, fu addirittura associato a Uma Thurman...

Antonio Cassano

La sua storia è nota a tutti. E il finale lo ha scritto lui stesso. Ritiratosi anzitempo dopo aver sprecato tante, troppe occasioni. Dalla bandierina spaccata esultando alla Roma, il discutibile pellicciotto con cui si presentò alla presentazione al Real Madrid, le spassose e irriverenti imitazioni di Fabio Capello, un'alimentazione certamente non da atleta, gli scherzi nello spogliatoio e i continui fantasmi da scacciare in quella Bari Vecchia rimastagli dentro nonostante da anni, ormai, viva in pianta stabile a Genova.

Edmundo

"Quella volta che Edmundo lasciò la Fiorentina per andare a partecipare al carnevale di Rio de Janeiro". E' la prima cosa che viene in mente nominandolo. "O Animal", volendo, poteva essere trascinante in campo. Ma, allo stesso tempo, irascibile e senza mezze misure nella vita privata, che spesso si mescolava a quella di campo.

Paul Gascoigne

"Gazza", quello che ammonì l'arbitro Dougie Smith a cui cadde a terra il cartellino. Spassoso e senza regole. Forse più di tutti gli altri. Anche nella sua esperienza alla Lazio, la sua follia talvolta era innocua (spassosi i suoi travestimenti e la sua risata), talvolta finiva per bruciare tutto. Prevalse, purtroppo, la "follia cattiva", che lo portò a non essere più in grado di uscire dal vortice dell'alcolismo. In campo, però, il ricordo del suo genio dagli occhi spiritati, è ancora vivido.

Ronaldinho

Tra una piroetta e l'altra, le sue giocate al Milan fecero sognare tutti i tifosi rossoneri. Scanzonato è il termine più giusto per definirlo a trecentosessanta gradi: sorriso inconfondibile e ore piccole in una Milano che da "da bere" si era, nel frattempo, trasformata in tentacolare. Gli affari dopo il ritiro, quindi, non l'hanno certo portato verso lidi tranquilli...

Cristian Vieri

Certamente più riservato (forse più furbo?) rispetto ai suoi colleghi più eccentrici. Rispetto a loro, infatti, quando c'era da essere seri, "Bobo" non scherzava più. Poi su di lui non si poteva muovere alcun tipo di critica, dal momento che segnava gragnuole di gol. Certo il concetto (opinabile) di "bomberismo" è nato dal suo vivere calcio, feste, drink e donne in un unico emisfero.

Taribo West

Non certo un fuoriclasse rispetto agli altri nomi dell'elenco. Un ottimo difensore, vero, "pittoresco" prima di tutto. All'Inter sfoggiava treccine neroazzurre, al Milan rossonere, con la nazionale nigeriana verdi... Un autentico cavallo pazzo, incontenibile nel suo modo di essere, che lo ha portato a vivere diverse personalità, non per ultima quella di pastore predicatore autoproclamato. In campo viene ricordato per il fallaccio su Kanchelskis. Fuori per un aneddoto che, guarda caso, coinvolge proprio Nicola Berti, a cui era stato affidato in ottica ambientamento. Arrivato in Italia non era a conoscenza dell'esistenza del Telepass: Berti non glielo riferì e lui, al volante della sua macchina, vedendo le sbarre dei caselli autostradali alzarsi, tirò dritto, trascinando tutto con sé.

