Milano prende le misure per i possibili futuri festeggiamenti dello Scudetto da parte dei tifosi dell'Inter. L'obiettivo è evitare il bis di domenica, quando trentamila persone hanno invaso piazza Duomo in barba alle norme anti-Covid . Come spiega il, il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, riunitosi in Prefettura mercoledì mattina, ha stabilito undi sabato 8 maggio alle 18, scremati da un sistema di varchi e pre-filtraggio. Sono al vaglio ulteriori divieti di accesso in alcune aree "strategiche" della città, come piazza Duomo e la Darsena.