Come annunciato dal direttore artistico e presentatore Amadeus nelle passate settimane, Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al 71° Festival di Sanremo che è in programma dal 2 al 6 Marzo 2021 . Ma quanto guadagnerà l’attaccante svedese del Milan per partecipare alla più famosa kermesse musicale italiana? La risposta arriva dal giornalista Gabriele Parpiglia che intervistato da Radio Sportiva ha svelato che il bomber rossonero percepirà 50mila euro a serata , la stessa cifra dello showman Rosario Fiorello, che sarà la spalla di Amadeus come nella scorsa edizione.

Questo è l’accordo raggiunto e firmato nella giornata del 30 Dicembre 2020 tra Rai e Ibrahimovic. Ma il numero 11 del Milan arriverà a guadagnare 2 milioni di euro in totale grazie all’inserimento degli sponsor. Inoltre la seconda serata del Festival è in concomitanza con il match Milan-Udinese (ad oggi fissata per il 3 Marzo) che però lo svedese, a meno di problemi fisici o squalifiche, giocherà regolarmente. La soluzione trovata dall’emittente televisiva e il club rossonero prevede che l’attaccante prenderà parte alla serata di Sanremo da remoto per non influenzare i suoi impegni con la squadra.