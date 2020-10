Il mondo del calcio chiede aiuto alle istituzioni. In vista del nuovo provvedimento di legge in materia di aiuti economici a fronte dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, i presidenti di FIGC e Lega Serie A Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino hanno scritto una lettera ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza chiedendo di inserire il calcio nell'elenco dei settori in crisi. "Siamo a rischio collasso", è in sostanza il grido d'allarme lanciato dai vertici del pallone.

Serie A Spadafora sul rischio stop alla Serie A: "Non in questo momento" 13 ORE FA

Un appello trasversale, che riguarda l'intero movimento e che naturalmente non si limita a chiedere protezione per i club di Serie A che pagano ingaggi milionari ai calciatori, ma soprattutto per le piccole realtà la cui sopravvivenza è fortemente minacciata: a scrivere al Governo, infatti, è stato anche il Comitato 4.0, costituito da Lega Pro, Lega Basket Serie A, Lega pallavolo maschile, Lega nazionale pallacanestro, Lega pallavolo femminile, Lega basket femminile e Fidal Runcard: "Con il primo decreto Cura Italia lo sport era stato equiparato a un'industria produttiva. Dobbiamo continuare in questo solco. Il comparto viene alimentato dagli sforzi economici di migliaia di imprenditori che ora sono in grande difficoltà e vanno sostenuti. Abbiamo bisogno di misure di liquidità agevolata, il rinvio delle scadenze fiscali e aiuti a fondo perduto".

I numeri della crisi

Le conseguenze economiche della pandemia sul calcio professionistico raccontano, per la sola Serie A, di una perdita di 200 milioni di euro relativamente alla scorsa stagione. Bisognerà poi aggiungere altri 400 milioni in meno nel periodo settembre-dicembre 2020 dovuti a biglietti non venduti e sponsorizzazioni saltate. Nel conto bisogna infine considerare un complessivo deprezzamento del valore del cartellino dei calciatori calcolabile in circa un miliardo e mezzo di euro.

Cosa si chiede al Governo

La Federazione ha in cantiere una riforma che preveda una certa flessibilità nel pagamento degli stipendi dei calciatori, naturalmente solo in presenza di un accordo tra le parti. Questo provvedimento consentirebbe alle società di respirare e prendere tempo in attesa che il quadro generale migliori e la curva dei contagi assuma un aspetto meno inquietante, senza correre il rischio di vedersi infliggere punti di penalità per il mancato rispetto delle scadenze. Naturalmente sul punto dovrà esprimersi anche l'Aic e non è detto che lo farà in termini positivi. Il calcio, inoltre, chiede l'erogazione di forme di ristoro (alias liquidità) per sostenere le società maggiormente a rischio default.

Il sollievo per l'ultimo DPCM

L'ultimo DPCM in materia di Covid-19 ha fatto tirare un sospiro di sollievo al mondo del pallone. Il Governo non intende intaccare la regolare prosecuzione dei campionati, delle Coppe europee e delle gare della Nazionali. Un punto da cui provare a ripartire dopo le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che avevano creato un certo allarmismo: "Il calcio è una grande industria, ma in questa fase sono altre le priorità. Chiudere la Serie A? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del Comitato tecnico scientifico", aveva detto al quotidiano Avvenire.

Gattuso: "1000 tifosi o nessuno non cambia nulla, non è calcio"

Tutti Gli Sport Nuovo DPCM ufficiale: chiusura di piscine e palestre UN GIORNO FA