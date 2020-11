Una partita ogni 55 secondi: è questo uno dei dati più incredibili che salta all'occhio dando uno sguardo al bilancio integrato redatto dalla FIGC relativo al 2019. Una raccolta di dati e numeri, elaborati grazie alla consulenza della PwC, che fotografa al meglio l'importanza del comparto calcistico italiano all'interno del panorama economico nazionale e, addirittura, mondiale. Emerge, infatti, come la FIGC disponga di 4.6 milioni di praticanti, 1.4 milioni di tesserati, il 24% del totale dei tesserati CONI tra le 44 federazioni sportive nazionali. Il bilancio parla di 570.000 partite ufficiali all'anno - una ogni 55 secondi, appunto - il 99% delle quali riguardano i campionati dilettantistici e giovanili. Ma d'altronde, in una nazione in cui 32,4 milioni di persone (il 64% della popolazione italiana totale over 18) si dichiara interessata al calcio, i numero non potrebbero raccontare una realtà diversa da questa.

Un'azienda dal fatturato di 5 miliardi di euro

Se i numeri di prima vi hanno lasciato a bocca aperta, aspettate di leggere quelli relativi al fatturato: partiamo dall'audience a livello globale del calcio italiano, arrivata nel 2019 a 2.3 miliardi. Una vera e propria azienda, una delle più produttive del nostro paese e dell'intero sistema mondiale, a confermarlo i 5 miliardi di fatturato, l'equivalente del 12% del PIL generato dal calcio mondiale. Ma non è tutto: il calcio italiano, infatti, costituisce il principale contributore a livello fiscale e previdenziale dell'intero sistema sportivo italiano: solo il calcio professionistico ha generato nel 2019 1.3 miliardi di euro, per un incidenza pari al 71,5% del gettito fiscale complessiva generata dall'intero comparto sportivo italiano. Gli introiti legati al mondo delle scommesse sono pari a 10.4 miliardi di euro, una cifra cinque volte maggiore rispetto a quella del 2006, mentre secondo una specifica analisi sull'impatto socio-economico del calcio sul paese, il valore degli indotti economici, sociali e sanitari viene calcolato pari a 3.1 miliardo.

Un bilancio di esercizio per il 2019 chiuso con un valore della produzione pari a 174 milioni di euro e un risultato netto positivo per 1.8 milioni: un sistema in costante crescita, come dimostra il totale di 48.7 milioni di utili registrati negli ultimi 15 anni.

Tutti i numeri del calcio italiano

4,6 milioni di praticanti

1,4 milioni di tesserati (24% del totale CONI)

570.000 partite all'anno (una ogni 55 secondi)

5 miliardi di euro di fatturato (12% del PIL del calcio mondiale)

71,5% del gettito fiscale complessiva generata dall'intero comparto sportivo italiano (1,3 miliardi di euro)

48,7 milioni di euro di utili generati negli ultimi 15 anni

Le parole di Gravina

"Questa edizione del Bilancio Integrato ha un valore determinante per la programmazione dell’era post-Covid perché fotografa la dimensione e l’impatto socio-economico del calcio nel nostro Paese prima della pandemia. I riscontri sono davvero impressionanti, sia per l’enorme coinvolgimento tra i nostri concittadini, sia per il rilevante indotto economico, sociale e sanitario generato. Il calcio è sempre più la grande passione degli italiani, come Federazione abbiamo il dovere di sviluppare programmi adeguati, come già stiamo facendo, per impedire che il Covid la pregiudichi irrimediabilmente".

