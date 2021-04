Il calcio italiano prende le misure contro progetti di competizioni private. Su proposta del presidente della Figc Gabriele Gravina, il Consiglio federale ha votato l'inserimento di una nuova "norma anti-Superlega", modificando l'articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne federali). L'ok della Figc vale anche per l'adesione a gare e tornei amichevoli. Ecco il testo:

"Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a campionati di natura privatistica comporta la decadenza dell'affiliazione".

Gravina è intervenuto anche sulla dura posizione del presidente della Uefa,che ha parlato di pesanti sanzioni per chi continua a lavorare per la Superlega - ha detto il numero uno della Figc riferendosi alle società che non hanno ancora rinunciato al progetto -Con quale tipo di provvedimenti? "". Gravina ha poi concluso: