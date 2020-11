Una Fiorentina impalpabile a assolutamente priva di idee, paga dazio al cospetto di un Benevento quadrato e corsaro al "Franchi" grazie a un rasoterra in buca ad angolo di Riccardo Improta. Finisce 0-1: il ritorno di Prandelli sulla panchina viola è da dimenticare. La Strega pone fine a 4 ko consecutivi e, a 9 punti, supera proprio i toscani, che restano a quota 8. Preoccupazione per Ribéry, fermatosi per un guaio muscolare allo scadere di un primo tempo completamente bloccato e privo di occasioni da gol.