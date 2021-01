Un punto per uno non fa male a nessuno? Si potrebbe dire questo dopo lo 0-0 tra Fiorentina e Bologna che muovono, a loro modo, la classifica, ma si poteva e si doveva fare di meglio. I felsinei ci provano con Orsolini e Palacio, ma la squadra di Mihajlovic fatica a concretizzare. È proprio del Bologna il rammarico per questo pareggio visto i maggiori tentativi in fase offensiva, con la Fiorentina che deve ringraziare Dragowski. Meno pimpante la squadra di Prandelli che si dimentica del 3-0 alla Juventus e ritrova grande difficoltà nel costruire gioco e occasioni.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5 - Il Bologna è pericoloso nella seconda parte del primo tempo, ma il polacco è perfetto in uscita, a chiudere lo specchio, a Palacio solo in area. In ben due occasioni.

Nikola MILENKOVIC 6 - Sulla sua fascia di competenza non sfonda nessuno, fa poco però per la fase offensiva.

Germán PEZZELLA 6 - Guida bene la difesa, anche se si è fatto saltare in un'occasione da Palacio. Meno male che c'era Dragowski.

Julio IGOR 6 - Tutto sommato buona prestazione per il difensore brasiliano che ha chiuso tutti gli spazi.

Martín CÁCERES 5,5 - Questa volta sulla fascia non dà il meglio di sé. (dal 72' Pol LIROLA 5,5 - Poca intraprendenza in fase offensiva).

Borja VALERO 5,5 - Un po' lento nell'aprire il gioco, anche se sfiora il gol nella ripresa. (dal 77' Giacomo BONAVENTURA 5,5 - Non dà quel qualcosa in più per provare a vincere la partita).

Sofyan AMRABAT 6 - Recupera un paio di palloni e fa ripartire la Fiorentina.

Gaetano CASTROVILLI 6 - Si lancia nella mischia, ma spesso e volentieri non trova lo spazio per colpire. Lui comunque ci prova.

Lorenzo VENUTI 5,5 - Sulle corsie laterali, male la Fiorentina quest'oggi. Lui serve pochi palloni interessanti.

Dusan VLAHOVIC 5 - Tocca pochi palloni e non è mai pericoloso. Almeno Ribéry si fa vedere... (dal 72' Christian KOUAMÉ 5,5 - Anche lui fa poco per farsi vedere).

Franck RIBÉRY 6 - Subito in avvio ha una chance, ma controlla male.

All. Cesare PRANDELLI 5,5 - La gara contro la Juventus è già dimenticare, era un'altra Fiorentina. Il risveglio fa male, per la salvezza bisognerà saper costruire di più e provare a calciare verso la porta (ogni tanto).

Le pagelle del Bologna

Angelo DA COSTA 6 - Quelli della Fiorentina non tirano mai, ma si fa sentire.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - Bloccato da un infortunio, ma in avvio di gara lascia qualche spazio a Ribéry. (dal 46' Nehuén PAZ 6 - Non commette errori in fase difensiva).

Larangeira DANILO 6 - Praticamente perfetto in marcatura.

Takehiro TOMIYASU 6 - Stesso discorso che per Danilo. Alterna la fase di marcatura e prova ad aiutare ad accelerare l'impostazione di gioco.

Mitchell DIJKS 6 - Non lascia spazi e si fa anche vedere nella metà campo avversaria.

Jerdy SCHOUTEN 5,5 - Qualche fallo di troppo in una partita in cui non ha scelto sempre il giusto tempo per intervenire. (dall'87' Andrea POLI sv - Qualche minuto per sigillare la fase difensiva).

Nicolás DOMINGUEZ 6,5 - Buona presenza a centrocampo, con l'argentino che dimostra di avere un bel tocco di palla. Sono suoi i suggerimenti per Palacio che però non concretizza. Peccato il suo giallo che gli farà saltare la prossima con l'Udinese. (dall'88' Mattias SVANBERG sv - Entra per chiudere gli spazi e portare a casa lo 0-0).

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Fa un po' sempre lo stesso movimento e non riesce a dialogare con i compagni di reparto. Alla fine ci prova solo una volta verso la porta di Dragowski. (dal 75' Andreas SKOV OLSEN sv - Ha poco tempo a disposizione).

Roberto SORIANO 6 - È quello che tiene in piedi il reparto offensivo del Bologna, ma non basta per trovare la vittoria. Lui qualche pallone interessante l'aveva servito...

Musa BARROW 5,5 - Dopo un buon avvio, sparisce dal campo. Non crea gli spazi, non è pericoloso.

Rodrigo PALACIO 5,5 - Solito lavoro in avanti, ma non è concreto quando arriva dalle parti di Dragowski. Ben tre occasioni per lui, ma le fallisce. (dal 75' Emanuel VIGNATO sv - Non lo si vede mai).

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Nel primo tempo il Bologna riesce a creare con merito tre occasioni da gol, ma nella ripresa la sua squadra sembra puntare più sulla difesa dello 0-0 che cercare la vittoria. A Firenze si poteva e si doveva vincere.

