Fiorentina-Bologna, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. I viola di Prandelli, reduci dalla grande vittoria sulla Juventus, si presentano a questa sfida occupando il quindicesimo posto della classifica dopo 14 giornate con 14 punti, mentre gli emiliani di Mihajlovic sono al tredicesimo posto a quota 15 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Squalificati: Biraghi.

Indisponibili: Cutrone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Santander, Skorupski, Mbaye, Sansone.

Statistiche Opta

La Fiorentina non perde contro il Bologna dal 2013 in Serie A: da allora per i viola otto vittorie e quattro pareggi, con otto clean sheet – dalla stagione 2013/14 in avanti, tra le squadre affrontate almeno sette volte, il Bologna è l’unica contro cui la Fiorentina non ha mai perso.

La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto partite casalinghe contro il Bologna, subendo solo un gol nel parziale – dalla stagione 2011/12 in avanti la viola ha subito meno reti interne solo contro SPAL e Livorno (zero).

La Fiorentina ha vinto senza subire gol l’ultima partita di campionato: i viola non tengono la porta inviolata per due gare di fila in Serie A da luglio e non ottengono due successi consecutivi in una stessa stagione dalle ultime due dello scorso campionato.

La Fiorentina ha pareggiato 1-1 tutte le ultime tre partite casalinghe: in Serie A i viola non arrivano a quattro pareggi di fila da marzo 2019, quando addirittura toccarono quota cinque.

Il Bologna ha registrato tre pareggi di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre 2016 e non arriva a quattro da aprile 2013.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Serie A: dallo scorso 10 luglio solo Crotone, Brescia e SPAL (zero), che però hanno giocato meno partite, hanno vinto meno gare esterne dei rossoblù nel massimo campionato.

Nella prima partita dell’anno la Fiorentina è imbattuta dal 2015, quando perse contro il Parma: da allora per i viola due vittorie seguite da tre pareggi.

Il Bologna ha subito 27 gol nelle prime 14 partite di campionato: era dal 1955/56 che non ne incassava così tanti a questo punto del torneo – il record negativo dei rossoblù dopo 15 gare è 29 gol subiti (1949/50 e 1955/56).

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha segnato quattro gol contro il Bologna in Serie A, solamente contro il Napoli (cinque) ha fatto meglio - i quattro gol (inclusa una doppietta) sono arrivati nelle quattro sfide più recenti, tutte con la maglia del Milan.

Tutti i quattro successi del Bologna in questo campionato sono arrivati con Riccardo Orsolini in campo: la media punti con lui passa da 0.5 a 1.3 - nelle ultime sette presenze l’esterno rossoblù ha segnato due gol e fornito due assist.

