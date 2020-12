Lunedì sera contro il Genoa, Cesare Prandelli potrà tornare a sedersi sulla panchina della Fiorentina al Franchi e guidare la sua squadra nel delicato match salvezza contro i rossoblù di Rolando Maran. Il club viola ha comunicato che nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdi l'allenatore Cesare Prandelli è stato sottoposto al tampone che ha evidenziato in tutti e tre i casi risultato negativo, differentemente da quanto rilevato nella serata di martedì. Sulla base dell’esito delle analisi, trattandosi di una positivita' non definitivamente confermata, in accordo con l’Asl di Firenze il tecnico è stato dichiarato “falso positivo” ed ha potuto interrompe l’isolamento preventivo e la quarantena. Già sabato mattina potrà tornare in campo per dirigere gli allenamenti sul campo.