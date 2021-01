Fiorentina-Crotone, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze sabato 23 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Prandelli affronta quella di Stroppa. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato 2020-2021 Milan, il "no" di Firpo. Sirene americane per il Papu UN' ORA FA

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Castrovilli, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; P. Pereira, Messias, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Simy. All. Stroppa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benali, Cigarini, Cuomo, Marrone, Molina

Statistiche Opta

Fiorentina e Crotone si sono incrociate quattro volte in Serie A: due vittorie viola, un pareggio e un successo calabrese - in queste quattro sfide i toscani hanno sempre segnato almeno un gol.

Fiorentina imbattuta nei due match casalinghi di Serie A disputati contro il Crotone: 1-1 nell’ottobre 2016 (reti di Astori e Falcinelli) e 2-0 nel marzo 2018 (reti di Simeone e Chiesa).

Con un successo la Fiorentina eguaglierebbe lo stesso numero di punti conquistati nel girone d’andata dello scorso campionato (21, attualmente è a 18) e lo stesso numero di vittorie (cinque, attualmente è a quattro).

È da aprile 2018 che il Crotone non vince una gara in trasferta nel massimo campionato (2-1 in casa dell’Udinese): quella calabrese è la formazione che ha raccolto meno punti fuori casa nel campionato in corso (solo due).

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A solo una formazione si è salvata raccogliendo 12 o meno punti (il Crotone ora ne ha 12) nel girone d’andata: il Crotone 2016/17, che al giro di boa ne aveva addirittura solo nove.

Solo Cagliari e Crotone (sette ciascuna) hanno subito più gol da fuori area della Fiorentina (sei) in questo campionato; quella viola è anche l’unica, insieme a Spezia e Verona, a non aver ancora trovato gol dalla distanza finora.

Il Crotone (otto) è una delle due formazioni (al pari del Parma) che ha realizzato meno gol nei secondi tempi di questo campionato, segue la Fiorentina con 10 reti.

José Callejón è l’unico giocatore attualmente nella rosa della Fiorentina che vanta almeno un gol in Serie A contro il Crotone (per lui due centri in quattro sfide con i calabresi).

Simy ha realizzato 50 gol tra Serie A e Serie B con la maglia del Crotone, contribuendo al 25% delle reti complessive realizzate dai calabresi (198) in campionato dal 2016/17 ad oggi.

Il Crotone viaggia a 1.7 gol di media a match (contro 0.9) e a una media punti di 1.2 a partita con Emmanuel Rivière in campo dal 1’ in questa Serie A, rispetto a una media di 0.4 senza il francese titolare.

Fantacalcio: i consigli per la 19a giornata di Serie A

Calciomercato 2020-2021 Paulo Sousa è il nuovo ct della Polonia; succede a Brzeczek 3 ORE FA