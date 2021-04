Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Fiorentina e Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 33esima giornata di Serie A e arbitrato da Davide Massa della sezione di Imperia. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita che si è disputata allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

Classifiche e risultati

Serie A Juventus: fondo con 10-20% delle quote per sistemare i conti? 22/04/2021 A 12:02

La moviola LIVE di Fiorentina-Juventus (arbitro Massa di Imperia)

- 20' VLAHOVIC A CONTATTO CON BONUCCI, PROTESTE VIOLA! Contrasto in area di rigore bianconera tra Vlahovic e Bonucci: il serbo a terra, il direttore di gara Massa lascia proseguire e il VAR non lo richiama non considerando l'intervento del numero 19 juventino. Proteste della panchina viola.

- 26' MANI DI RABIOT, RIGORE PER LA FIORENTINA COL VAR! Rabiot salta in area con il braccio destro alto e tocca il pallone, Massa inizialmente lascia correre ma viene richiamato da Giacomelli al VAR, il fischietto di Imperia va a rivedere l'episodio al monitor e assegna giustamente il rigore trasformato da Vlahovic con un perfetto cucchiaio.

46' REGOLARE IL GOL DEL PARI DI MORATA! Cuadrado da destra pesca con un lancio in profondità Morata, che scatta sul filo del fuorigioco, e da destra rientra sul sinistro e da posizione defilata lascia partire un meraviglioso tiro a giro che non lascia scampo a Dragowski. Il gol è regolare perché a tenere in gioco lo spagnolo è Pezzella.

Pirlo: "Rapporto bellissimo con CR7, vuol sempre vincere"

Serie A Marotta: "Futuro Inter? Conte ha ragione, Zhang faccia chiarezza" UN' ORA FA