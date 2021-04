Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: Bonaventura

Indisponibili: Borja Valero, Kokorin

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Demiral, Chiesa

Statistiche Opta

Dopo il successo per 3-0 della gara d'andata, la Fiorentina potrebbe vincere due gare di fila in Serie A contro la Juventus per la prima volta dal 1998.

La Fiorentina ha trovato la vittoria per 3-0 a dicembre contro la Juventus: risale al 1968/69 l'ultima occasione in cui la squadra Viola è riuscita a ottenere il successo in entrambe le gare stagionali di massimo campionato contro i bianconeri.

La Fiorentina non trova il gol da tre partite interne contro la Juventus in Serie A: solo una volta nella sua storia è rimasta a secco di gol per quattro gare di fila in casa con una singola avversaria, contro la Lazio tra il 1952 e il 1955.

Dopo il successo per 2-1 contro il Verona nell'ultimo turno, la Fiorentina potrebbe vincere due partite consecutive di Serie A per la prima volta in questo campionato.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte di Serie A (2N, 2P), dopo che aveva ottenuto quattro successi nelle precedenti cinque (1P).

La Juventus è la squadra che ha segnato più gol da cross in questa Serie A, compresi quelli su corner (14 reti), in più i bianconeri hanno subito cinque gol da queste situazioni di gioco, nessuna squadra ne conta meno.

Contro la Fiorentina nella gara d’andata, la Juventus di Andrea Pirlo ha subito più di due gol per la prima volta, considerando tutte le competizioni; in generale i bianconeri non hanno mai perso due volte contro lo stesso avversario in questa stagione.

Con la rete contro il Verona Dusan Vlahovic è ora a quota 16 reti in questo campionato: l'ultimo giocatore a segnare almeno 17 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere i 22 anni è stato Mirko Vucinic nel 2004/05 con il Lecce.

16 gol per Vlahovic nel campionato in corso: l’ultimo giocatore della Fiorentina ad aver messo a segno più reti in una singola stagione di Serie A è stato Alberto Gilardino nel 2008/09 (19 marcature).

Cristiano Ronaldo ha realizzato tre reti contro la Fiorentina in Serie A, tutte su calcio di rigore (record di gol dal dischetto per il portoghese in Serie A al pari del Genoa).

