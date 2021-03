Davide Astori è sempre nel nostro cuore. Il compianto capitano della Fiorentina ha lasciato un vuoto nel mondo del calcio e, ora che si avvicina il terzo anniversario della sua morte, ma Lega Calcio ha lanciato un'iniziativa per ricordarlo. Il 4 marzo del 2018, infatti, ci lasciava uno dei giocatori più apprezzati da allenatori, compagni e avversari per l'uomo che era prima ancora che per le sue doti di calciatore.