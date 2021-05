Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

Squalificati: Igor

Indisponibili: Borja Valero

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: Fares

Indisponibili: Caicedo, Escalante

Statistiche Opta

La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto più partite (55) che segnato più gol (198) nella sua storia in Serie A, completano 42 pareggi e 46 successi viola.

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N), segnando 12 gol nel periodo, esattamente due di media a match.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette gare interne contro la Lazio in campionato (1N, 5P), dopo che aveva registrato quattro successi nelle sette precedenti (1N, 2P).

Sotto la gestione Commisso (dal 2019/20) la Fiorentina è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A: 24 su 72, completano 20 vittorie e 28 sconfitte.

La Fiorentina ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, è dallo scorso giugno che non infila tre pareggi di fila in Serie A.

Con il successo contro il Genoa nel match più recente, per la prima volta nella sua storia la Lazio ha registrato 18 partite di fila senza alcun pareggio in Serie A.

A partire dal 2021, solo l’Inter (75%) ha vinto in percentuale più partite della Lazio in Serie A (74%: 14/19).

Dusan Vlahovic (19 reti) potrebbe diventare solo il quarto giocatore straniero della Fiorentina a segnare almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A, dopo Gabriel Batistuta, Kurt Roland Hamrin e Pedro Petrone.

Ciro Immobile della Lazio ha segnato in tutte le ultime cinque sfide contro la Fiorentina in campionato, solo contro il Napoli l’attaccante italiano ha trovato il gol in ben sei match consecutivi contro una singola avversaria in Serie A.

Luis Alberto ha segnato tre gol contro la Fiorentina in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio. Il fantasista della Lazio potrebbe fornire assist in tre presenze consecutive di campionato per la prima volta da novembre 2019.

