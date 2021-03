Fiorentina-Milan, match della 28a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Franchi di Firenze, si è concluso col punteggio di 2-3. Vantaggio immediato di Ibrahimovic, pareggio di Pulgar su punizione, poi Ribery nel secondo tempo porta avanti la Viola. La squadra di Pioli non molla e ribalta la situazione con Brahim Diaz e Calhanoglu. Tre punti pesanti per i rossoneri, che aumentano il distacco sulle quinte in classifica e sulla Juventus. Tre legni nel match: due di Ibrahimovic e uno di Pezzella. Fiorentina volenterosa, ma troppo disordinata in fase difensiva.

Il tabellino di Fiorentina-Milan 2-3 (primo tempo 1-1)

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski (Dal 44' Terracciano); Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta (Dal 79' Callejon); Eysseric, Pulgar (Dal 79' Kouamé), Castrovilli (Dal 71' Venuti), Bonaventura; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali (Dal 58' Bennacer), Kessié; Saelemaekers (Dal 58' Castillejo), Calhanoglu (Dal 91' Meité), Brahim Diaz (Dal 80' Krunic); Ibrahimovic. All. Pioli

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Gol: 9' Ibrahimovic (M), 18' Pulgar (F), 51' Ribery (F), 57' Diaz (F), 72' Calhanoglu (M)

Assist: 2 Kjaer, Vlahovic, Kessié

Ammoniti: Calhanoglu, Dalot, Kouamé, Meité

La cronaca in 8 momenti chiave

9' - IBRAHIMOVIC! GOL! 0-1 Milan! Passa avanti la squadra di Pioli. Lancio da dietro di Kjaer, Martinez Quarta sale male, Ibra tutto solo batte Dragowski col mancino.

18' - GOL! 1-1! PULGAR! Che gol! Punizione stupenda del mediano da poco fuori il lato sinistro dell'area, Donnarumma non ci arriva.

29' - INCROCIO DEI PALI DI PEZZELLA. Corner da sinistra, colpo di tacco al volo di Pezzella, incrocio pieno.

35' - TRAVERSA DI IBRAHIMOVIC. Gran palla dentro di Calhanoglu, cucchiaio di Ibra su Dragowski, traversa piena. Poi spazza Caceres.

51' - RIBERY! GOL! 2-1 Fiorentina! Cross di Eysseric, assist perfetto con una sponda di Vlahovic e col piatto mancino Ribery insacca.

57' - DIAZ! GOL! 2-2 MILAN! Corner, sponda quasi con la schiena di Kjaer e tap-in vincente di Diaz.

64' - PALO DI IBRAHIMOVIC. Cross di esterno, palla che si alza altissima e centra il palo con Terracciano inerme.

72' - GOL! 3-2 Milan! CALHANOGLU! Azione centrale di Kessie, palla al turco sul lato sinistro dell'area, destro a giro rasoterra che sorprende Terracciano.

La statistica chiave

Hakan Calhanoglu ha segnato 4 gol in Serie A contro la Fiorentina, almeno 2 in più che contro qualsiasi altra avversaria.

MVP

Franck KESSIÉ - Solito comandante. Affaticato, ma si danna l'anima e in mezzo si fa sentire. Poderoso nell'azione e nell'assist del 3-2.

Fantacalcio

PROMOSSO - BRAHIM DIAZ - Gol del 2-2 e tanto movimento davanti. Ha voglia e si propone sempre. Bella prova.

BOCCIATO - Lucas MARTÍNEZ QUARTA - Sale tardi e tiene in gioco Ibrahimovic in occasione del vantaggio rossonero. Si distrae spesso, passi indietro rispetto alle ultime uscite.

