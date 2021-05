Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Fiorentina e Napoli, valido per la 37esima giornata di Serie A e arbitrato dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita disputata allo stadio Artemio Franchi e terminata 2-0 a favore della squadra di Gattuso.

Classifiche e risultati

Serie A Fiorentina-Napoli 0-2, pagelle: Insigne domina, Milenkovic sbaglia 14 MINUTI FA

La moviola di Fiorentina-Napoli 0-2

52' RIGORE PER IL NAPOLI! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra Milenkovic trattiene la maglia a Rrahmani in piena area: il difensore del Napoli cade, Abisso lascia correre ma viene richiamato al VAR per un On field review al termine del quale assegna il calcio di rigore agli azzurri. Gattuso chiede il rosso per Milenkovic, già ammonito, ma il direttore di gara non è dello stesso avviso.

56' ESPULSO DRAGOWSKI Abisso estrae il cartellino rosso nei confronti di Dragowski, seduto in panchina, presumibilmente per proteste.

Rosario Abisso - Fiorentina-Napoli Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Vendita, Cairo, giornalisti: il meglio di Commisso in 6 minuti

Serie A Cuore Napoli! 2-0 sulla Fiorentina, Champions più vicina! 3 ORE FA