E’ con una dura nota apparsa sul sito della Fiorentina a firma Rocco Commisso che il patron della Viola alza bandiera bianca: non ci sarà nessun nuovo stadio . Il Franchi è stato giudicato infatti dagli organi comunali un patrimonio da preservare e dunque Rocco Commisso non potrà costruire un nuovo stadio dove oggi sorge il Franchi. Commisso stesso ha infatti definito quello dello stadio della Fiorentina un tema chiuso ”.

Il presidente della Viola non aveva fatto mistero che il suo arrivo a Firenze era motivato anche dalla volontà di voler ammodernare il club e dotarlo di una struttura propria . Questo potrà lasciare aperti spiragli da valutare in futuro. Una scelta simile ha infatti portato all’addio di James Pallotta e della sua cordata di investitori dalla piazza di Roma.

In riferimento alla comunicazione ricevuta oggi da parte del MIBACT a firma del Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, ACF Fiorentina comunica che ringrazia tutte le realtà coinvolte, che si sono interessate alla possibile realizzazione di un nuovo stadio per la città di Firenze e i tifosi della Fiorentina nello stesso luogo dove la squadra ha sempre giocato.

“Con la nuova Legge Salva Stadi credevo che per il calcio italiano specialmente in questo momento di grave crisi per tutto il Paese, il Governo potesse prendere una direzione più utile per il futuro del sistema calcio e l’economia italiana in generale.