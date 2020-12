Cesare Prandelli è positivo al Covid-19. Lo comunica ufficialmente la Fiorentina in una breve nota nella quale precisa che il 63enne allenatore originario di Orzinuovi si trova già in isolamento. Prandelli, ingaggiato ufficialmente dal club viola lo scorso 9 novembre in sostituzione dell'esonerato Beppe Iachini, ha collezionato finora 3 presenze in panchina: due in campionato (le sconfitte contro Benevento e Milan) e una in Coppa Italia (il successo per 1-0 sul campo dell'Udinese ai supplementari).