===FIORENTINA===

Bartolomiej DRAGOWSKI 7 – Una mezza papera a inizio gara ma poi almeno due grandi interventi a salvare la porta della Fiorentina: uno in uscita su Lasagna e l’altro d’istinto su Okaka.

Nikola MILENKOVIC 7 – Partita di buon livello, ottimo nella gestione della difesa e una garanzia sui palloni aerei.

German PEZZELLA 6 – Buon impatto in avvio dove dimostra di poter tenere Lasagna, ma poi si fa male e deve lasciare prematuramente. Dal 38’ Lucas MARTINEZ QUARTA 6 – Entra a freddo come terzo centrale a destra, ruolo probabilmente mai fatto in carriera. Gioca un match onesto.

Martin CACERES 5 – Lasagna lo brucia nel primo tempo in maniera impietosa in campo aperto; poi c’è il suo zampino - in maniera negativa - in entrambi i gol di Okaka. Male.

Pol LIROLA 6,5 – Parte fortissimo con l’azione che porta al primo gol e delle discese notevoli. Cala di rendimento però nella ripresa. Dall’80’ Lorenzo VENUTI – sv.

Giacomo BONAVENTURA 6,5 – Discreta qualità in mezzo al campo, un paio di rotture in ripartenza eccellenti. Gioca insomma una partita di valore. Dall’80’ Erik PULGAR – sv.

Sofyan AMRABAT 6 – Il regista continua a non essere il suo ruolo. Non commette errori, ma lo si percepisce in maniera chiara: non è il giocatore visto a Verona. Eppure Iachini...

Gaetano CASTROVILLI 8 – Due gol, un assist, tanti inserimenti. Una giornata insomma da assoluto protagonista per un ragazzo che al di là dei problemi di squadra, è partito fin qui con la miglior stagione della sua giovane carriera. Oggi dominante.

Cristiano BIRAGHI 7 – Una sicurezza a sinistra, con gli assist per i due gol di Castrovilli. E’ probabilmente colui che fa pensare a Iachini che il 3-5-2 sia la strada giusta: ma in un 4-3-3 un terzino così potrebbe comunque fare benissimo.

José Maria CALLEJON 6 – Iachini se lo gioca seconda punta. Qualche guizzo, una gara attenta. Ma, anche in questo caso, ci esponiamo: non è il suo ruolo. Dal 65’ Patrick CUTRONE 6 – Ingresso generoso. Corsa e volontà, come al solito, non mancano. Dal punto di vista tecnico però nulla da segnalare.

Dusan VLAHOVIC 5,5 – Esce tra gli applausi, ma sono sembrati di incoraggiamento più che per la prestazione in sé. Vlahovic infatti combina pochino quest’oggi. Dal 65’ KOUAME 6 – Si nota per una mezza polemica nel finale e per l’ammonizione fatta prendere a Becao. Visto il risultato finale, va bene così.

All. Giuseppe IACHINI 6 – E’ un brodino, quello di questa Fiorentina, dove troppi giocatori continuano a non essere nel loro ruolo. La Viola si sbatte, produce, ma la sensazione è che per la qualità complessiva questa squadra potrebbe di più. E i cali, come con lo Spezia, si sono visti anche oggi. La Fiorentina si è infatti trovata a soffrire nel finale contro una squadra che, uomo per uomo, non è neanche paragonabile.

===UDINESE===

NICOLAS 6 – Incolpevole sui gol.

Rodrigo BECAO 5,5 – Nel primo tempo soffre troppo la spinta di Lirola. Prende alla lunga le misure, ma che fatica.

Sebastien DE MAIO 5,5 – Qualche buon intervento ma anche una finta, quella subita dal terzo gol di Castrovilli, dove abbocca un po’ troppo facilmente.

SAMIR 6 – Probabilmente il lato migliore della difesa dell’Udinese: Callejon e Vlahovic combinano poco. Dall’82’ Kevin BONIFAZI – sv.

Nahuel MOLINA 5 – Scelto al posto di Ter Avest, soffre tantissimo la corsa di Biraghi e davanti non si fa vedere quasi mai.

Rodrigo DE PAUL 6,5 – La certezza di questa Udinese, anche in partite dall’inizio anonimo come queste. Esce alla distanza e trova il consueto assist: un classico del suo repertorio.

Tolgay ARSLAN 5,5 – Match abbastanza anonimo: perde parecchi duelli in mezzo con Bonaventura e Castrovilli. Dal 54’ WALLACE 6 – Al rientro, dà un po’ più di solidità rispetto ad Arslan.

Roberto PEREYRA 5,5 – Ci si aspetterebbe un po’ più di qualità da uno con la sua tecnica. Invece fatica a trovare sia la posizione che la giocata. Dall’82’ Fernando FORESTIERI 6,5 – Ingresso positivo: porta vivacità e sforna un gran assist per Okaka.

Thomas OUWEJAN 5,5 – Era stato tra i migliori dell’Udinese in questo inizio di stagione, ma al Franchi oggi non riesce a creare superiorità numeri sull’esterno. Dal 54’ Ignacio PUSSETTO 6 – Un po’ meglio Pussetto, che porta vivacità per un’Udinese che da lì cambia anche assetto tattico.

Kevin LASAGNA 5,5 – Un paio di accelerazioni interessanti e poco più. Non è la versione da gol vista in passato. Dal 69’ Gerard DEULOFEU 6,5 – Entra col piglio giusto: un bel destro a giro a impegnare Dragowski e qualche giocata interessante. Può – o meglio, deve – diventare un fattore per questa squadra.

Stefano OKAKA 7 – E’ un giocatore con evidenti limiti tecnici ma altrettanto evidenti capacità: sponde, fisico e gioco aereo le principali tra le seconde. Non a caso ne mette due di testa. Presenza.

All. Luca GOTTI 5,5 – Attesa per poi ripartire con Lasagna e gli esterni sembra il piano gara, che però alla distanza non paga. Anzi, la sua Udinese migliora quando entra più qualità: Wallace, Pussetto, Deulofeu. Un segnale da prendere in considerazione per il futuro.

