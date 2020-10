La Fiorentina è imbattuta da otto partite di Serie A contro l’Udinese (5V, 3N), tenendo la porta inviolata ben cinque volte in questo parziale; l’ultima vittoria dei friulani nel massimo campionato contro i viola è arrivata nell’aprile 2016: 2-1 con Luigi De Canio in panchina.

Tre delle otto reti complessivamente arrivate finora nei primi cinque minuti di gioco in questo campionato sono state segnate dalla Fiorentina, due in più di quante i viola ne avano realizzate in tutta la scorsa Serie A nello stesso intervallo temporale.

L’Udinese ha subito il primo gol della partita in tutte le quattro gare disputate finora in Serie A, peggio di ogni altra formazione nel torneo in corso; dall’altra parte, la Fiorentina ha segnato la prima rete del match in tre gare su quattro (meglio solo il Milan).