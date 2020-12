La Viola non vince piú, l'Hellas porta a casa un buon punto e reagisce alla sconfitta interna con la Samp. Fiorentina-Verona, match della 13a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Franchi di Firenze si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da tizio, la Fiorentina di Cesare Prandelli in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante (11 punti) mentre il Verona di Ivan Juric muove la classifica e sale a 20 punti, in settima posizione.