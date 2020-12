Fiorentina-Verona, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Franchi di Firenze sabato 19 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I viola di Prandelli si presentano a questa sfida occupando il diciassettesimo posto della classifica dopo 12 giornate con 10 punti, mentre i veneti di Juric sono settimi a quota 19 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Colley; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Barak

Indisponibili: Benassi, Ceccherini, Kalinic, Favilli, Vieira



La Fiorentina ha raccolto un punto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Verona, incassando sei reti, dopo averne conquistati sette in altrettanti precedenti (2V, 1N), subendo appena un gol.

La Fiorentina è la squadra contro cui il Verona ha ottenuto più successi in Serie A (14) e quella contro cui ha segnato più gol (64).

È dal dicembre 2013 che la Fiorentina non riesce a battere il Verona al Franchi in Serie A (due pareggi e due sconfitte negli ultimi quattro incroci a Firenze): 4-3 per gli allora uomini di Montella, grazie anche all’unica doppietta realizzata nel massimo campionato da Borja Valero.

Il Verona ha vinto le ultime due partite fuori casa di campionato: solo una volta ha infilato tre successi consecutivi in trasferta in Serie A, nel dicembre 1984 con Osvaldo Bagnoli alla guida.

Nessuna squadra ha ottenuto meno punti della Fiorentina in Serie A da inizio novembre ad oggi (solo tre per i viola in sette partite, come il Genoa).

I sette gol del Verona in trasferta in questo campionato sono arrivati da cinque giocatori diversi (più le autoreti di Calabria e Lazzari): quattro delle cinque reti sono state siglate da centrocampisti.

La Fiorentina è la squadra che finora in questo campionato ha effettuato meno contrasti (144) e quella che ne ha vinti di meno (78).

Nella rosa attuale della Fiorentina ci sono tre giocatori con un passato nel Verona (Amrabat, Caceres ed Eysseric), mentre nella rosa dell’Hellas ci sono quattro giocatori con un passato in viola (Ceccherini, Di Carmine, Benassi e Kalinic).

L’esterno della Fiorentina José Callejon ha nel Verona la sua vittima casalinga preferita in Serie A: quattro gol ai veneti, tutti segnati in casa con la maglia del Napoli (in cinque sfide totali al San Paolo contro l’Hellas).

Patrick Cutrone ha trovato il gol nelle ultime due partite giocate contro il Verona in Serie A, entrambe in casa: con il Milan nel maggio 2018, con la Fiorentina nel luglio 2020.

