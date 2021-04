Grosso sospiro di sollievo per quasi tutti i club di Serie A dopo le positività al covid-19 riscontrate nel gruppo-squadra della Nazionale Italiana (4 collaboratori dello staff e Bonucci). , che comunque potrà contare su Chiesa e Bernardeschi. Conte recupera tutti e tre i suoi scudieri, così come Pioli che riavrà Donnarumma. Idem per Lazio, Napoli e Atalanta. Insigne, Di Lorenzo, Meret, Toloi, Acerbi, Immobile, Lazzari e Pessina sono tutti negativi, ma in ogni caso oggi è previsto un altro giro di tamponi per tutti. A farne le spese è stata solo la Juventus , che comunque potrà contare su Chiesa e Bernardeschi. Conte recupera tutti e tre i suoi scudieri, così come Pioli che riavrà Donnarumma. Idem per Lazio, Napoli e Atalanta. Insigne, Di Lorenzo, Meret, Toloi, Acerbi, Immobile, Lazzari e Pessina sono tutti negativi, ma in ogni caso oggi è previsto un altro giro di tamponi per tutti.

Diversa la scelta della Roma, che ha deciso di isolare il gruppo-squadra nella "bolla" casa-centro sportivo per due settimane seguendo le indicazioni dell'Asl di competenza. Mentre è molto più netta la deicsione del Sassuolo, che non farà partecipare i nazionali alla partita con la Roma anche in caso di tampone negativo. Berardi, Caputo, Locatelli, Ferrari, Muldur e Ayhan sono out.

L'Inter può sorridere

Serie A Bologna-Inter: probabili formazioni e statistiche IERI A 10:16

Barella, Bastoni, Sensi (Italia), Eriksen (Danimarca) e Radu (Romania) – hanno infatti dato esito negativo. Eccezion fatta per Vidal (intervento al ginocchio) e Danilo D’Ambrosio (Covid), Conte avrà a disposizione l’intera rosa considerando Buone notizie per Antonio Conte in vista del prossimo impegno di campionato sabato sera contro il Bologna. I tamponi ai quali si sono sottoposti i cinque giocatori rientrati dalle nazionali –– hanno infatti dato esito negativo. Eccezion fatta per Vidal (intervento al ginocchio) e Danilo D’Ambrosio (Covid),considerando che anche De Vrij si è negativizzato.

Serie A Festa casa McKennie, Juve furiosa: la ricostruzione della serata 3 ORE FA