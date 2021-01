Calcio

Fonseca: "Caso 6° cambio? Le regole cambiano ogni anno"

SERIE A - L'allenatore della Roma risponde alle domande dei giornalisti alla vigilia della delicata sfida di campionato contro lo Spezia, tornando anche sulla figuraccia (fuori e dentro il campo) in Coppa Italia: "Non mi arrendo, sento la fiducia di Friedkin. Dzeko non convocato"

00:02:20, 548 Visualizzazioni, un' ora fa