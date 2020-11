Calcio

Fonseca: "Tiago Pinto nuovo ds? Scelta di Friedkin, non mia"

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, alla vigilia della sfida contro il Parma torna sulla scelta del club di ingaggiare Tiago Pinto come nuovo direttore sportivo: "E' un direttore sportivo che ha fatto un grande lavoro in un grande club in Portogallo, che ha dimostrato molta competenza ma è stata una scelta autonoma del presidente Friedkin".

