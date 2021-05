In una delle partite più noiose e tattiche della stagione, Cagliari e Fiorentina fanno un passo non decisivo ma importante verso la salvezza portandosi a casa uno 0-0 che permette ai gigliati di salire a quota 39 e a vedere la permanenza in Serie A veramente vicinissima mentre ai sardi di Semplici, al sesto risultato utile consecutivo, di allungare su Spezia e Benevento e issarsi a quota 36 punti. Partita veramente brutta con i portieri praticamente inoperosi e le difese arcigne a silenziare le bocche di fuoco delle rispettive squadre. Un match tutt’altro che memorabile ma che avvicina queste due formazioni verso l’obiettivo comune, la permanenza nella massima serie.

Il tabellino

Cagliari-Fiorentina 0-0

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Zappa (46’ Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (86' Cerri); Nandez, Marin (69’ Deiola), Duncan; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski (46’ Terracciano); Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres (70’ Venuti), Bonaventura (70’ Callejon), Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouamé (63’ Castrovilli), Vlahovic. All. Iachini

Arbitro: Mariani

NOTE: Ammoniti: Pulgar, Lykogiannis, Caceres

La cronaca in 2 momenti chiave

47’ CARBONI ANTICIPA VLAHOVIC PRONTO A BATTERE A RETE! Bonaventura, con un po' d'astuzia, riesce a far perdere palla con un contrasto onesto a Nandez e pesca in verticale Kouamé che prova l'imbeccata in mezzo per Vlahovic anticipato però dall'ottimo intervento di Carboni, attento a spazzare il pallone pericoloso in area di rigore.

68’ MILENKOVIC DECISIVO SU JOAO PEDRO! Che chiusura in tackle del serbo su Joao Pedro servito in verticale da un bel lancio di Duncan. Il brasiliano sarebbe stato pronto a battere da posizione interessante in area di rigore.

Joao Pedro - Cagliari-Fiorentina Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Nikola MILENKOVIC (difensore Fiorentina): Attento e sicuro nelle chiusure con un tackle stilisticamente perfetto mura Joao Pedro nella ripresa disinnescando una delle potenziali occasioni da rete più ghiotte create dal Cagliari.

Il peggiore

Christian KOUAME’ (attaccante Fiorentina): Tanto movimento ma poca incisività in area di rigore. Nella ripresa spreca un potenziale contropiede sbagliando goffamente il controllo e vanificando una potenziale palla gol. Impalpabile.

