Gasperini dopo Udinese-Atalanta: "Sfida Milan? Sarà 4° match in 10 giorni, per loro terzo in 12"

SERIE A - Dopo il secondo pareggio consecutivo in tre giorni contro l'Udinese, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato della sfida contro il Milan che i nerazzurri dovranno affrontare fra meno di 72 ore: "Oggi era necessario fare turnover perché era la terza partita in una settimana, sabato per noi sarà la quarta gara in 10 giorni mentre per il Milan sarà la terza in 12".

00:01:20, 770 Visualizzazioni, 37 minuti fa