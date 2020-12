Calcio

Gasperini: "Sono contento della rinascita di Ilicic, ora posso dire che è davvero recuperato"

SERIE A - Il tecnico dell'Atalanta, dopo la bella vittoria in rimonta contro la Roma per 4-1, analizza la prestazione dei suoi ragazzi e in particolare di Josip Ilicic, tornato al gol dopo tanto tempo e un periodo difficile. Gasperini spiega anche la felicità dell'abbraccio, mentre su Gomez non ci sono commenti.

