Calcio

Gattuso: "Osimhen ci fa segnare, è ciò che ci mancava"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, commenta il roboante successo per 6-0 contro il Genoa. Una vittoria che tiene gli azzurri a punteggio pieno e conferma i progressi di squadra e del nuovo centravanti Osimhen: "Lo scorso anno è un giocatore che ci è mancato, è vero che non ha segnato, ma ha fatto segnare anche per gli spazi che crea. E' molto cercato".

00:01:50, 4 Visualizzazioni, 23 minuti fa