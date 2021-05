Probabili formazioni

GENOA (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello, Zappacosta; Zajc, Badelj, Strootman; Pandev; Destro, Shomurodov. All. Ballardini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Biraschi, Criscito, Czyborra, Pellegrini

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Romero, Djimsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Toloi

Statistiche Opta

L'Atalanta ha perso solo una delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Genoa (3-1 nel dicembre 2018), conquistando ben sette successi e due pareggi nel parziale.

Dopo lo 0-0 della gara d'andata, il Genoa potrebbe restare imbattuto in entrambe le gare stagionali di Serie A contro l'Atalanta per la prima volta dal 2014/15 (2-2 all'andata e 4-1 al ritorno), quando sulla panchina del Grifone c'era proprio l'attuale tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A in casa del Genoa (1P): lo stesso numero di successi ottenuti in tutte le precedenti 31 gare esterne giocate in casa del Grifone nella competizione.

Da quando è arrivato Davide Ballardini sulla panchina del Genoa (21 dicembre 2020) i liguri hanno collezionato 32 punti in 23 partite: in questo parziale sarebbero noni in classifica, con un punto in meno del Sassuolo e due della Roma.

Nel 2021 l’Atalanta è stata l’unica squadra di Serie A a tenere il ritmo dell’Inter: dall’inizio dell’anno ben 53 punti guadagnati dai bergamaschi (16V, 5N, 2P), solo due in meno della squadra di Conte.

L'Atalanta ha vinto 10 trasferte in questa Serie A e potrebbe eguagliare il suo record di successi esterni in un singolo massimo campionato: 11, ottenuti nello scorso campionato.

Gian Piero Gasperini ha iniziato la sua carriera di allenatore in Serie A sulla panchina del Genoa nell'agosto 2007 - quella rossoblu è la squadra con cui ha collezionato più gare (232) da tecnico nella competizione.

Mattia Destro, autore di tre gol contro l’Atalanta in Serie A, ha segnato sette reti al Ferraris in questo campionato: in nessun’altra stagione di Serie A ha realizzato più marcature in gare casalinghe.

Luis Muriel (12 reti in match casalinghi e 10 fuori casa) è uno degli unici due giocatori nella storia dell’Atalanta ad aver segnato almeno 10 gol sia in casa che in trasferta in una singola stagione di Serie A, insieme a Filippo Inzaghi nel 1996/97 (14+10).

Luis Muriel ha segnato 22 reti in questo campionato; solo due giocatori nella storia dell’Atalanta hanno realizzato più gol in una singola stagione di Serie A: Duván Zapata (23 nel 2018/19) e Filippo Inzaghi (24 nel 1996/97).

