C’è tanta emozione, tanta responsabilità e tanta voglia di campo. Perchè il campo è la nostra vita. L’unica cosa che posso dire è che se le persone mi vogliono bene, sono apprezzato come persona e come tecnico è perchè probabilmente vedono una persona pulita, onesta, capace, schietta, sincera, timida, un po’ ruvido come sono i genovesi. Vedono che ho queste cose che sono magari simili al genovese tipo.

Il tecnico ravennate ha preso il posto di Rolando Maran. I rossoblu stanno vivendo un campionato davvero complicato con soli 7 punti conquistati dopo 13 giornate in virtù di 8 sconfitte, 4 pareggi e appena una vittoria. Il lavoro dell’ex allenatore del Palermo non sarà semplice, ma Ballardini è un uomo abituato a queste situazioni intricate. Ecco le sue parole a Genoa Channel.

"Chi ha giocato a Benevento ha fatto defaticante, chi non ha giocato si è allenato e oggi è il primo giorno che vediamo tutti i giocatori allenarsi. Nonostante questo noi, come staff e giocatori, abbiamo il desiderio di fare una bella partita perché solo così puoi essere competitivo, puoi anche divertirti faticando perché devi essere molto serio e darti molto da fare.

Nella serietà, nell’impegno e nella fatica poi trovi la soddisfazione. La classifica la guardo. La guardiamo tutti. È così però è chiaro che da qui in avanti dovremo cercare di fare meglio di quanto sia stato fatto fino ad ora. La classifica è lì, la guardiamo tutti. Siamo tutti dispiaciuti, per non dire altro, ma questo deve servire per spingerci a fare qualcosa di meglio".