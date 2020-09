Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6 – Non deve compiere interventi particolarmente impegnativi. Si fa sempre trovare presente, qualche problema in uscita.

Davide BIRASCHI 6,5 – Prestazione solida e carismatica. Oltre a questo si segnalano diversi strappi interessanti in zona offensiva: bravo.

Cristian ZAPATA 6,5 – Partita da leader della difesa, lucido e preciso. Tiene bene botta su Simy.

Edoardo GOLDANIGA 6 – Anche lui fa bene nei corpo a corpo, ma è il meno brillante dei tre dietro con qualche errore di troppo in impostazione.

Paolo GHIGLIONE 7 – Preziosissimo in anticipo, fondamentale in spinta: due assist per lui. Grande prestazione.

Lukas LERAGER 6,5 – Il tuttofare del centrocampo di Maran. Si nota con il passare dei minuti, ma fa sempre la scelta giusta. (Dal 86’ Flippo MELEGONI s.v.)

Miha ZAJC 6 – Nel primo tempo è fondamentale in copertura, nella ripresa cresce in fase offensiva. Buon esordio ma senza strafare. (Dal 76’ Valon BEHRAMI s.v.)

Milan BADELJ 6,5 – Ottimo esordio con la maglia del Genoa. Partita essenziale ma non sbaglia una giocata: può essere una pedina fondamentale per Maran. (Dal 68’ Ivan RADOVANOVIC 6 - Non si fa notare particolarmente dal suo ingresso in campo.)

Davide ZAPPACOSTA 6,5 – Maran lo schiera subito dal 1’ e lui dimostra di essere già in forma: spinge costantemente e trova un gran gol. (Dal 76’ Lennart CZYBORRA s.v.)

Goran PANDEV 7 – Inizia la sua ennesima stagione in Serie A con la sostanza di sempre. Leader di questo Genoa e faro dell’attacco, come dimostra lo splendido gol del 2-0. (Dal 68’ Marko PJACA 6,5 - Un esordio con gol ci voleva per iniziare al meglio questa nuova avventura. Bene anche nel resto dello spezzone in campo.)

Mattia DESTRO 6,5 – Il gol dopo soli 6’ è manna dal cielo per un giocatore che ha il disperato bisogno di tornare protagonista. Per il resto nel match si vede poco, ma va vicino alla doppietta.

All. Ronaldo MARAN 7 – Non poteva iniziare meglio la sua nuova sfida rossoblù. Il materiale a disposizione è molto interessante, i primi segnali sono positivi.

Goran Pandev abbraccia Mattia Destro entrambi marcatori nel match Genoa-Crotone, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Crotone

Alex CORDAZ 5,5 – Alterna parate interessanti a giocate discutibili, soprattutto con i piedi. Ma sui quattro gol del Genoa può veramente poco.

Lisandro MAGALLAN 5,5 – In chiusura parte bene e tiene botta su Zappacosta, ma ha la colpa di tenere in campo Pandev in occasione del 2-0. Da lì si spegne.

Luca MARRONE 6 – Bada poco per il sottile e gioca una buona partita in chiusura, soprattutto nella ripresa. Il migliore della difesa del Crotone.

Vladimir GOLEMIC 5 – Poca roba oggi. Sembra spaesato in campo e non riesce a tenere a bada gli attacchi del Genoa.

Salvatore MOLINA 6,5 – Per distacco il migliore del Crotone. Il suo assist per Riviere è solo una delle giocate importanti che compie sulla fascia destra. Il faro dell'attacco ospite oggi è lui.

Niccolò ZANELLATO 5,5 – In avvio di partita è un po’ timido, cresce alla distanza con qualche spunto interessante. (Dal 58’ Eduardo HENRIQUE 5 - Oltre mezz'ora in campo ma non trova il modo di essere utile alla causa)

Luca CIGARINI 5,5 – Spesso si accontenta di svolgere il compitino. Quando ci mette più qualità fa girare meglio la squadra, ma potrebbe farlo con più costanza. (Dal 86’ Tomislav GOMELT s.v.)

Antonio MAZZOTTA 4,5 – Partita complicata. Colpevole sul vantaggio di Destro con l’intervento bucato, non riesce a spingere con costanza. (Dal 46’ Andrea RISPOLI 5,5 – L'ingresso in campo è confortante, con una buona azione in solitaria sulla destra. Per il resto si vede poco.)

Junior MESSIAS 6 – Grande impatto sulla partita e in generale buona prova. Si vede che ha voglia di spaccare il mondo e ha i colpi per provarci, ma si accende e si spegne con troppa frequenza.

Emmanuel RIVIERE 6,5 – Buona partita. Non rinuncia al corpo a corpo e riapre il match con un bel taglio sul primo palo. (Dal 58’ Augustus KARGBO 5,5 - Entra carico con una molla e ha il merito di provare a dare la svolta. Ma sbatte sui difensori del Genoa.)

Simeon NWANWO 4,5 – Meglio conosciuto come Simy. C'era molta attesa nel vederlo all'opera, ma non è la sua giornata: nel primo tempo si divora un gol davanti a Perin, il palo gli dice di no poco dopo. Per il resto fatica contro i difensori del Genoa. (Dal 86’ Denis DRAGUS s.v.)

All. Giovanni STROPPA 5,5 – Il suo Crotone parte bene ma si scoglie come neve al sole dopo il vantaggio di Destro. Da lì è difficile invertire la rotta vista la differenza di valori in campo. Qualche idea buona (pressing e costruzione dal basso) si è vista, ma la salvezza sarà un'impresa.

